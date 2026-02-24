14 साल की लड़की बनी मां, रेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में पड़ोसी गिरफ्तार

किशोरी के पिता ने आरोप लगाया कि सरताज ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को अपनी मीठीमीठी बातों से जाल में फंसा लिए। करीब एक साल पहले आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शोषण करता रहा।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां 14 वर्षीय किशोरी से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर शोषण करता रहा। अब पीड़िता ने निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। मामले में मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि जयंतीपुर चौकी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने सोमवार को तहरीर देकर पड़ोस में रहने वाले सरताज के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि सरताज ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को अपनी मीठीमीठी बातों से जाल में फंसा लिए। करीब एक साल पहले आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शोषण करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। किशोरी को एनीमिया होने के कारण उसे देखकर गर्भवती होने की जानकारी परिवार वालों को नहीं लग सकी।

पीड़िता भी डर के कारण किसी से कुछ नहीं कह सकी। कुछ दिन पहले ही पीड़िता के पेट में दर्द हुआ। परिवार वाले उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने लड़की का अल्ट्रासाउंड कराया तब उसके गर्भवती होने का पता चला। बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर परिवार सन्न रह गया। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि इन हालात में क्या किया जाए? अंत में किशोरी से पूरी जानकारी लेने के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपी से पूछताछ की। इस आरोपी भड़क गया। वह किशोरी के परिवार को धमकी देने लगा। आरोपी ने कहीं शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। उसके बाद भी परिवार लोकलाज के डर से शांत बैठा रहा।