14 हजार और मुर्गियों की मौत, बर्ड फ्लू को लेकर सीएम योगी ने चेताया- लापरवाही बिल्कुल न हो

रामपुर में 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई है। इस बीच, बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों के आहार व स्वास्थ्य की गहन जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताWed, 13 Aug 2025 08:43 PM
यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। बुधवार को करीब 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई। दो दिन पहले दो पोल्ट्री फार्म में छह हजार मुर्गियां मर चुकी थीं। मृत मुर्गियों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। इसे लेकर सीएम योगी ने भी अफसरों को लापरवाही न बरतने और सतर्कता का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने बुधवार को संबंधित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही उन्हें पीपीई किट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

स्वास्थ्य विभाग को अध्ययन के निर्देश

पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिया कि एचएस एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त सुझावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

रामपुर में 20 हजार से ज्यादा मुर्गियों की तीन दिन में हो चुकी है मौत

मिलकखानम (रामपुर), संवाददाता। मिलकखानम क्षेत्र में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। बुधवार को करीब 14 हजार और मुर्गियों की मौत हो गई। दो दिन पहले दो पोल्ट्री फार्म में छह हजार मुर्गियां मर चुकी थीं। मृत मुर्गियों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। तीन दिन में 20 हजार से अधिक मुर्गियों की मौत के बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

बर्ड फ्लू का असर अब घरेलू मुर्गियों में भी दिखने लगा है। दर्जनों गांवों में सैकड़ों घरेलू मुर्गियां मर चुकी हैं। अचानक फैली इस बीमारी से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण भी मृत मुर्गियों को गड्ढा खोदकर दबा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करा दिया है। धार्मिक स्थलों से एलान कर ग्रामीणों से चिकन और अंडा न खाने की अपील की जा रही है। थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद खुर्द निवासी सूरज सिंह के पोल्ट्री फार्म पर दो दिन में नौ हजार मुर्गियां मर गईं। इससे पहले डिलारी गांव में दो पोल्ट्री फार्म पर छह हजार मुर्गियों की मौत हो चुकी थी। पोल्ट्री फार्म संचालक भारी आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं और अपने कारोबार को लेकर बेहद चिंतित हैं।

अब तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

मिलकखानम। मिलक खानम क्षेत्र में तीन दिन के अंदर करीब 20 हजार से अधिक मुर्गियां मर चुकी हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक जांच को नहीं पहुंची है। जिसके चलते ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। थाना क्षेत्र के डिलारी, मुस्तफाबाद खुर्द समेत कई गांव में मुर्गी पालन का काफी बड़ा व्यापार होता है। क्षेत्र के इन मुर्गी फार्म में लाखों की तादाद में मुर्गियां पाली जाती हैं। लेकिन तीन दिन पहले पहले बीमारी ने कारोबार को पूरी तरह चौपट कर दिया है। जबकि मुर्गी फार्म संचालकों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। क्षेत्र में तीन दिन के अंदर बर्ड फ्लू के कारण 20 से अधिक मुर्गियां मर चुकी हैं। मुर्गी फार्म के अलावा घरेलू मुर्गियां भी बीमारी के कारण मर रही हैं। तीन दिन बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंची है। जिसके चलते ग्रामीणों में काफी नाराजगी है।

