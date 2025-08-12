14 साल की चचेरी बहन पर बिगड़ी ताऊ के बेटे की नीयत, रेप के बाद गला घोंटकर हत्या

यूपी के औरैया में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां ताऊ के बेटे ने ही अपनी 14 साल की चचेरी बहन के साथ रेप किया। बदनामी के डर से उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी। इसके बाद पुलिस को बरगलाता भी रहा।

उत्तर प्रदेश के औरैया में अपनी चचेरी बहन पर ही ताऊ के बेटे की नीयत खराब हो गई। 14 साल की चचेरी बहन के साथ पहले रेप किया। इसके बाद अपना कुकर्म छिपाने के लिए गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। बिधूना क्षेत्र के एक गांव में रक्षाबंधन वाली रात ही वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने का शौकीन हत्यारा वारदात के बाद अपने वहां होने का सबूत मिटाया। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए बहन को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस को दो दिनों तक बरगलाता भी रहा। इसके बाद भी पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे सुरजीत सक्सेना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने मंगलवार को बताया कि 10 अगस्त को बिधूना थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीया किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि लड़की का शव उसके घर के बरामदे में पड़ा था। उसके के कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की की मौत गला दबाने से हुई है और उससे पहले उसका बलात्कार भी किया गया था। इस आधार पर किशोरी के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होने बताया कि बिधूना पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर जांच शुरू की। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में किशोरी के सगे ताऊ के लड़के सुरजीत सक्सेना पर शक गहराया। उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो अपना जुर्म कबूल कर लिया।