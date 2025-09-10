अपर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 14 अधिकारी हटाए गए, नोएडा राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल
नोएडा के अपर आयुक्त संदीप भागिया के खिलाफ शिकायतें करने वाले अधिकांश अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। राज्य कर विभाग ने कुल 14 अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। इससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
आईएएस अधिकारी व अपर आयुक्त नोएडा संदीप भागिया के खिलाफ शिकायतों के आधार पर मोर्चा खोलने वाले अधिकतर अधिकारियों को हटा दिया गया है। इन अधिकारियों को कम महत्व वाले पदों पर तैनाती दी गई है। विशेष सचिव राज्य कर श्याम नारायण ने बुधवार को इस संबंध में स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। राज्य कर विभाग ने कुल 14 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं।
सहायक आयुक्त वंदना सिंह को सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर से हटाकर उच्च न्यायालय प्रयागराज में तैनात किया गया है। शिखा सिंह सहायक आयुक्त सचल दल इकाई पांच गौतमबुद्धनगर से महोबा, रोहित रावत साहयक आयुक्त सचल दल इकाई दो गौतमबुद्धनगर से टैक्स ऑडिट अयोध्या भेजे गए हैं। प्रियंका सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर से उच्च न्यायालय कार्य के लिए लखनऊ, आलोक कुमार संयुक्त आयुक्त एसआईबी गौतमबुद्धनगर से उच्च न्यायालय कार्य के लिए प्रयागराज, विवेक आर्या अपर आयुक्त ग्रेड दो एसआईबी गौतमबुद्धनगर से मुरादाबाद और ज्योति भौंत कानपुर प्रथम से एसआईबी राज्य कर गौतमबुद्धनगर भेजी गई हैं।
सहायक आयुक्त प्रशांत कुमार राय महोबा से सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर, सुरेंदर कुमार टैक्स ऑडिट अयोध्या से सचल दल इकाई-5 गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं। अपर आयुक्त अनिल कुमार द्वितीय प्रतीक्षारत से अपील मथुरा, प्रशांत कुमार अपील मथुरा से एसआईबी कानपुर प्रथम भेजे गए हैं। सहायक आयुक्त राजीव कुमार खंड-4 कानपुर से सचल दल इकाई तीन गौतमबुद्धनगर, सत्य ब्रत उपाध्याय आगरा से सचल दल इकाई एक गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं। कौशलेंद्र कुमार राय संयुक्त आयुक्त टैक्स ऑडिट से सहारनपुर से एसआईबी गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं।