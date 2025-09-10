14 officers who opened a front against Noida Additional Commissioner were removed अपर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 14 अधिकारी हटाए गए, नोएडा राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News14 officers who opened a front against Noida Additional Commissioner were removed

अपर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 14 अधिकारी हटाए गए, नोएडा राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल

नोएडा के अपर आयुक्त संदीप भागिया के खिलाफ शिकायतें करने वाले अधिकांश अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। राज्य कर विभाग ने कुल 14 अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। इससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊWed, 10 Sep 2025 09:51 PM
share Share
Follow Us on
अपर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 14 अधिकारी हटाए गए, नोएडा राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल

आईएएस अधिकारी व अपर आयुक्त नोएडा संदीप भागिया के खिलाफ शिकायतों के आधार पर मोर्चा खोलने वाले अधिकतर अधिकारियों को हटा दिया गया है। इन अधिकारियों को कम महत्व वाले पदों पर तैनाती दी गई है। विशेष सचिव राज्य कर श्याम नारायण ने बुधवार को इस संबंध में स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। राज्य कर विभाग ने कुल 14 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं।

सहायक आयुक्त वंदना सिंह को सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर से हटाकर उच्च न्यायालय प्रयागराज में तैनात किया गया है। शिखा सिंह सहायक आयुक्त सचल दल इकाई पांच गौतमबुद्धनगर से महोबा, रोहित रावत साहयक आयुक्त सचल दल इकाई दो गौतमबुद्धनगर से टैक्स ऑडिट अयोध्या भेजे गए हैं। प्रियंका सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर से उच्च न्यायालय कार्य के लिए लखनऊ, आलोक कुमार संयुक्त आयुक्त एसआईबी गौतमबुद्धनगर से उच्च न्यायालय कार्य के लिए प्रयागराज, विवेक आर्या अपर आयुक्त ग्रेड दो एसआईबी गौतमबुद्धनगर से मुरादाबाद और ज्योति भौंत कानपुर प्रथम से एसआईबी राज्य कर गौतमबुद्धनगर भेजी गई हैं।

ये भी पढ़ें:चार आईएएस अफसर समेत 100 से अधिक लोक सेवकों पर शिकंजा, कार्रवाई की सिफारिश

सहायक आयुक्त प्रशांत कुमार राय महोबा से सचल दल इकाई गौतमबुद्धनगर, सुरेंदर कुमार टैक्स ऑडिट अयोध्या से सचल दल इकाई-5 गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं। अपर आयुक्त अनिल कुमार द्वितीय प्रतीक्षारत से अपील मथुरा, प्रशांत कुमार अपील मथुरा से एसआईबी कानपुर प्रथम भेजे गए हैं। सहायक आयुक्त राजीव कुमार खंड-4 कानपुर से सचल दल इकाई तीन गौतमबुद्धनगर, सत्य ब्रत उपाध्याय आगरा से सचल दल इकाई एक गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं। कौशलेंद्र कुमार राय संयुक्त आयुक्त टैक्स ऑडिट से सहारनपुर से एसआईबी गौतमबुद्धनगर भेजे गए हैं।

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |