यूपी के इस जिले में 14 बकरे चोरी, भाजपा नेता समेत तीन लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
बदायूं में भाजपा नेता समेत तीन लोगों पर 14 बकरे चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी समेत अन्य स्तर से जांच शुरू कर दी है। गांव छिवऊ कलां निवासी रजनीश गुप्ता उघैती में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं।
Badaun News: यूपी के बदायूं में भाजपा नेता समेत तीन लोगों पर 14 बकरे चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी समेत अन्य स्तर से जांच शुरू कर दी है। गांव छिवऊ कलां निवासी रजनीश गुप्ता उघैती में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं। उनके गांव निवासी मोहम्मद अशफाक का आरोप है कि उनके घेर में बंधे 14 बकरे 21 अप्रैल की रात चोर चुरा कर ले गए। काफी ढूंढने पर भी बकरों का कोई सुराग नहीं मिला।
23 अप्रैल को शिकायतकर्ता ने तहरीर दी कि उनके 14 बकरे गांव निवासी रजनीश गुप्ता, संभल जिले की कोतवाली हयातनगर निवासी मुन्ना एवं सोनू चोरी कर ले गए हैं प्रभारी निरीक्षक उघैती ऋषिपाल सिंह तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता के भाई पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा
शिकायतकर्ता मोहम्मद अशफाक के भाई पर भी एक महिला ने दुर्व्यवहार एवं हलाला करने का आरोप लगाया था। सीओ बिल्सी इस मुकदमे की जांच कर रहे हैं। बकरे चोरी मुकदमे में महिला के दोनों भाइयों को भी बकरा नामजद किया गया है।
मंडल उपाध्यक्ष बोले, झूठा फंसाया गया
बकरे चोरी में नामजद मंडल उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने बताया कि उस रात वह घर पर थे, जिसकी फुटेज उनके पास है। इसके अलावा अन्य आरोपियों से आज तक उनकी कोई भी बात नहीं हुई है। पुलिस की जांच में सब सच सामने आ जाएगा। उन्हें सिर्फ रंजिशन फंसाया गया है।
तार चोरी का खुलासा दो आरोपी गिरफ्तार
वहीं दूसरी ओर बिजली के तार चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र में 15 अप्रैल को नगर पालिका की प्रोफेसर कॉलोनी स्थित नलकूप से बिजली के तार और स्टार्टर चोरी होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा कर दिया। इस संबंध में विजय नगर कॉलोनी टावर गली निवासी आशु पाण्डेय पुत्र उमाशंकर गौड़ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी के निर्देशन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को कादरी दरगाह तिराहे से बाईपास की ओर जाने वाले रास्ते से टीटू पुत्र रामबाबू और प्रमोद पुत्र हुकमी निवासी मोहल्ला सैय्यदगंज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने सामान बेच दिया था। पुलिस ने उनके पास से हिस्से में आए 2540 रुपये बरामद किए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।