मोबाइल पर गेम खेल रहा था 13 साल का बच्चा, अचानक अचेत हुआ चली गई जान; परिवार में कोहराम

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में एक 13 साल का बच्चा मोबाइल चलाते-चलाते अचेत हो गया। उसकी जान चली गई। घटना  के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने बच्चा दो दिन से बीमार था। वह गेम खेल रहा था।

Thu, 16 Oct 2025 11:33 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में इंदिरानगर परमेश्वर एंक्लेव कॉलोनी शिवाजीपुरम में 13 वर्षीय विवेक कश्यप की बुधवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दो दिन से उसे बुखार आ रहा था। मौत से पूर्व वह चारपाई पर लेटे हुए मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहा था। विवेक की मौत किन कारणों से हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होगी। हालांकि उसकी बहन का कहना है कि भाई फ्री-फायर गेम का लती था। पुलिस ने गेम की जानकारी से इंकार किया है। पुलिस टीम उसके मोबाइल कि हिस्ट्री खंगाल रही है।

एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह बताया कि विवेक मूल रूप से सीतापुर जनपद के नैमिष ठाकुरनगर का रहने वाला था। वह करीब एक साल से मां प्रेम कुमारी, बहन पिंकी, चांदनी और अंजू के साथ शिवाजीपुरम में किराए पर रह रहा था। मां और बहनें घरों में काम करती हैं। विवेक तकरोही में एक किराने की दुकान में नौकरी करता था। परिवारीजनों ने बताया कि दो दिन से उसे बुखार आ रहा था। दोपहर विवेक लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। बहन अंजू बर्तन धुलने गई थी। वह लौटी तो विवेक अचेत था। लिहाने डुलाने पर शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उसने मां और अन्य बहनों को बुलाया। आनन फानन विवेक को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर चौकी प्रभारी विवेक के घर पहुंचे।

परिवारीजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। समझाने के बाद वह तैयार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की पुष्टि होगी। वहीं, विवेक की बहन अंजू का कहना है कि भाई फ्री-फायर गेम खेलने का आदी था। भाई की कैसे मौत हुई है? इसकी जानकारी नहीं है। एसीपी ने बताया कि घरवालों ने किसी भी आरोप से इंकार किया है। छात्र के मोबाइल की हिस्ट्री चेक की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छात्र के पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसका एक बड़ा भाई वह मुंशी पुलिया पर किराए पर रहता है।