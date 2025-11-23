Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में एजेंसियों के रडार पर 132 संदिग्ध, 46 किरायेदार; कई के घरों पर ताले

संक्षेप:

दिल्ली विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि पांच से छह महीने पहले किरायेदार बनकर कानपुर में रहने आए 46 लोग ताला लगाकर गायब हो गए हैं। ऐसे में एजेंसियां इनकी जांच में जुट गई हैं। जानकारी लगी है कि इनमें से ज्यादातर अकेले ही यहां रहने आए थे।

Sun, 23 Nov 2025 07:10 AM
Delhi blast Investigation: दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल में यूपी के कानपुर जिले के 132 संदिग्ध लोग हैं। इसके साथ ही 46 किराएदारों पर भी खूफिया नजर है। ज्यादातार लोग घरों में ताला लटक रहा है। हालांकि खुफिया एजेंसियां इन पर निगरानी बनाए हुए है। शहर में मिले 132 संदिग्धों में सर्वाधिक 43 लोग पश्चिमी जोन से हैं। पूर्वी जोन के 39, सेंट्रल जोन के 31 और साउथ जोन के 19 लोग एजेंसियों की रडार पर हैं। इनकी जांच में जुटी एजेंसियां सभी की रोजाना की गतिविधियों के साथ वर्चुअल गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट और उनकी फ्रेंड्स लिस्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही उनकी लिस्ट में किसी बड़े प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के नाम हैं या नहीं। अगर हैं तो उनसे कब से और किस स्तर की दोस्ती है। इनता ही नहीं इन संदिग्धों ने बीते कुछ महीने में कहां-कहां यात्रा की है। इसकी भी जानकारी ली जा रही है।

कुछ जम्मू के तो कई दूसरे शहरों से

सूत्र बताते हैं कि जो लोग गायब हैं, उनमें से कुछ जम्मू के हैं। अधिकतर लोग दूसरे शहरों से हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग चमड़ा फैक्ट्री, कारखानों में काम करते हैं। इनमें से कुछ फेरी लगाकर कपड़ा भी बेचते हैं। इनका पता करने पर कई मकान मालिकों के पास इन लोगों का आधार कार्ड तक नहीं मिला। मकान मालिकों ने किरायेदारों द्वारा बताई गई जुबानी बातें ही जांच एजेंसियों को बताई हैं।

पांच मोहल्लों में किराये पर रहने आए थे, अब उनके घरों में लगे हैं ताले

डॉ. शाहीन का कनेक्शन कानपुर से जुड़ने के बाद जांच एजेसियों की नजर यहां टिकी तो विस्फोट की घटना के पांच दिन बाद अशोक नगर से डॉ. आरिफ मीर को हिरासत में लिया गया। उसके बाद से कानपुर में जांच एजेंसियों की टीमें लगातार गोपनीय तरीके से सर्च अभियान चलाए हुए हैं। कश्मीरी मूल के डॉक्टर, छात्र, पाकिस्तानी, रोहिंग्याओं सभी की जांच चल रही है। इसी कड़ी में सामने आया कि शहर के पांच मोहल्लों से करीब 46 लोग गायब हैं। सूत्र बताते हैं कि जाजमऊ, चमनगंज, रावतपुर, काकादेव और बेकनगंज जैसे क्षेत्रों में जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया है कि मकान मालिकों ने किरायेदारी पर रखने से पहले इनका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया था।

रावतपुर और बेकनगंज अधिक सेंसेटिव

दो समुदायों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर रावतपुर अक्सर चर्चा में रहता है। जुलूस पर खौलता पानी डालने, आई लव मोहम्मद जैसे प्रकरण उदाहरण हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां रावतपुर और बेकनगंज को ज्यादा सेंसेटिव मानकर चल रही हैं। यहां बड़े पैमाने पर पड़ताल की जा चुकी है।

स्पेशल सेल से मिला था इनपुट

दिल्ली स्पेशल सेल ने विस्फोट के बाद शाहीन, परवेज समेत डॉक्टरों की गिरफ्तारी की थी। सूत्र बता रहे हैं कि विस्फोट के मामले में सीधे तौर पर जुड़े अब तक एक दर्जन लोगों को डिटेन किया जा चुका है। इनकी सीडीआर से मिले नंबरों और बातचीत के रिकार्ड के आधार पर अलग-अलग शहरों में एजेंसियों ने जांच शुरू की। लखनऊ, सहारनपुर के साथ ही कानपुर का भी नाम सामने आया। स्पेशल सेल से मिले इनपुट के बाद ही पूछताछ के लिए तलाश शुरू की गई तो 46 लोग गायब मिले।

