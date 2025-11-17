महाकुंभ में साध्वी बनी 13 साल की बच्ची घर लौटी, अब परिवार संग रहेगी; पढ़-लिखकर बनाएगी करियर
संक्षेप: उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई थी। लेकिन घरवालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था।
यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ में हरियाणा के संत के संपर्क में आकर साध्वी बनी 13 साल की बच्ची अब सामान्य जीवन बिताएगी। पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देगी। मां की शिकायत पर थाना डौकी पुलिस ने उसकी तीन दिन काउंसलिंग की। इसके बाद बच्ची ने परिवार संग रहने का फैसला किया।
डौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक परिवार 25 दिसंबर 2024 को पत्नी और बेटी के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में गया था। वहां बेटी हरियाणा के संत कौशल गिरी महाराज के संपर्क में आई। उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई थी। लेकिन घरवालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। थाना बमरौली कटारा पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था। इस साल पांच मई को मां उसे नारी निकतेन से घर ले आई। लेकिन बच्ची बिना बताए घर से आगरा अपनी सहेली के घर चली गयी थी। 24 अक्तूबर को मां ने डौकी पुलिस से ऑन लाइन शिकायत की। बताया कि बेटी हर समय संत का ही नाम लेती रहती है। संत के साथ ही रहना चाहती है। मां की शिकायत पर डौकी पुलिस ने बच्ची से संपर्क किया। लगातार तीन दिन तक उसकी काउंसलिंग की। तब जाकर बच्ची माता पिता के साथ घर पर रहने को तैयार हुई है।
पढ़ाई-लिखाई कर करियर बनाएगी बच्ची
बच्ची का कहना है कि वह अब पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है। घर पर माता- पिता के साथ ही रहेगी। इधर मां का कहना है कि बेटी हरियाणा के संत बाबा कौशल गिरी महाराज के प्रभाव में आ गई थी। डौकी पुलिस ने काउंसलिंग की है। वह अब सामान्य जीवन बिताने के लिए तैयार है।
पुलिस ने अच्छे-बुरे के बारे में कराया अवगत
थानाध्यक्ष डौकी योगेश कुमार ने बताया कि महिला ने ऑनलाइन शिकायत की थी। बताया था कि उनकी बेटी हर वक्त हरियाणा के संत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने की बात करती है। काउंसलिंग कराई जाए। बच्ची को थाने बुलाया। तीन दिन तक अच्छे-बुरे के बारे में बताया। तब वह परिवार संग रहने को तैयार हुई है।