Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News13 year old girl who became a sadhvi at maha kumbh mela has returned home will now live with her family she will pursue
महाकुंभ में साध्वी बनी 13 साल की बच्ची घर लौटी, अब परिवार संग रहेगी; पढ़-लिखकर बनाएगी करियर

महाकुंभ में साध्वी बनी 13 साल की बच्ची घर लौटी, अब परिवार संग रहेगी; पढ़-लिखकर बनाएगी करियर

संक्षेप: उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई थी। लेकिन घरवालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था।

Mon, 17 Nov 2025 10:12 AMAjay Singh हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ में हरियाणा के संत के संपर्क में आकर साध्वी बनी 13 साल की बच्ची अब सामान्य जीवन बिताएगी। पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देगी। मां की शिकायत पर थाना डौकी पुलिस ने उसकी तीन दिन काउंसलिंग की। इसके बाद बच्ची ने परिवार संग रहने का फैसला किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक परिवार 25 दिसंबर 2024 को पत्नी और बेटी के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में गया था। वहां बेटी हरियाणा के संत कौशल गिरी महाराज के संपर्क में आई। उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई थी। लेकिन घरवालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। थाना बमरौली कटारा पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था। इस साल पांच मई को मां उसे नारी निकतेन से घर ले आई। लेकिन बच्ची बिना बताए घर से आगरा अपनी सहेली के घर चली गयी थी। 24 अक्तूबर को मां ने डौकी पुलिस से ऑन लाइन शिकायत की। बताया कि बेटी हर समय संत का ही नाम लेती रहती है। संत के साथ ही रहना चाहती है। मां की शिकायत पर डौकी पुलिस ने बच्ची से संपर्क किया। लगातार तीन दिन तक उसकी काउंसलिंग की। तब जाकर बच्ची माता पिता के साथ घर पर रहने को तैयार हुई है।

पढ़ाई-लिखाई कर करियर बनाएगी बच्ची

बच्ची का कहना है कि वह अब पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है। घर पर माता- पिता के साथ ही रहेगी। इधर मां का कहना है कि बेटी हरियाणा के संत बाबा कौशल गिरी महाराज के प्रभाव में आ गई थी। डौकी पुलिस ने काउंसलिंग की है। वह अब सामान्य जीवन बिताने के लिए तैयार है।

पुलिस ने अच्छे-बुरे के बारे में कराया अवगत

थानाध्यक्ष डौकी योगेश कुमार ने बताया कि महिला ने ऑनलाइन शिकायत की थी। बताया था कि उनकी बेटी हर वक्त हरियाणा के संत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने की बात करती है। काउंसलिंग कराई जाए। बच्ची को थाने बुलाया। तीन दिन तक अच्छे-बुरे के बारे में बताया। तब वह परिवार संग रहने को तैयार हुई है।

ये भी पढ़ें:यूपी: साईं मंदिर में लूटपाट, पुजारी की हत्या; मंदिर के ऊपर बने कमरे में मिली लाश
ये भी पढ़ें:UP Weather: दिसंबर आते ही कड़कड़ाती सर्दी की होगी शुरुआत, सताने लगी शीतलहर
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |