महाकुंभ में साध्वी बनी 13 साल की बच्ची घर लौटी, अब परिवार संग रहेगी; पढ़-लिखकर बनाएगी करियर

डौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक परिवार 25 दिसंबर 2024 को पत्नी और बेटी के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में गया था। वहां बेटी हरियाणा के संत कौशल गिरी महाराज के संपर्क में आई। उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई थी। लेकिन घरवालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। थाना बमरौली कटारा पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था। इस साल पांच मई को मां उसे नारी निकतेन से घर ले आई। लेकिन बच्ची बिना बताए घर से आगरा अपनी सहेली के घर चली गयी थी। 24 अक्तूबर को मां ने डौकी पुलिस से ऑन लाइन शिकायत की। बताया कि बेटी हर समय संत का ही नाम लेती रहती है। संत के साथ ही रहना चाहती है। मां की शिकायत पर डौकी पुलिस ने बच्ची से संपर्क किया। लगातार तीन दिन तक उसकी काउंसलिंग की। तब जाकर बच्ची माता पिता के साथ घर पर रहने को तैयार हुई है।