13 साल की लड़की को अगवाकर महीनों रेप, सात माह बाद पुलिस ने किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार

बलिया से सात महीने पहले अगवा नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे अगवा करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने युवक पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया कि युवक ने सात महीने तक उसे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में रखा और रेप किया।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर सात महीने तक दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी युवक लड़की को यूपी से दिल्ली और आंध्र प्रदेश भी लेकर गया। इस दौरान लगातार उसके साथ दरिंदगी की जाती रही। जनवरी में दर्ज केस में पुलिस को शनिवार को सफलता हाथ लगी और आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया गया। लड़की का पुलिस मेडिकल कराने की तैयारी कर रही है। बच्ची ने भी आरोपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं।

पुलिस के अनुसार, खेजुरी थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय एक लड़की का गांव में ही रहने वाले रितेश राजभर (20) नाम के लड़के ने नौ जनवरी को अपहरण कर लिया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवक की पड़ताल शुरू की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस दौरान लड़की के परिजन भी अपने स्तर से बेटी की खोजबीन करते रहे।

थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि लड़की की मां की शिकायत के आधार पर 15 जनवरी को रितेश, उसके पिता खेदन और भाई पिंटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस ने शनिवार को थानाक्षेत्र के एक स्थान से अपहृत लड़की को मुक्त करा लिया।