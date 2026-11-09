गुब्बारा फुलाते समय गले में फंसा, 13 साल की बच्ची की मौत, मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां
बदायूं में दिवाली एक दिन बाद दर्दनाक हादसा हो गया। ननिहाल आई 13 साल की बच्ची गुब्बारा फुलाते समय मौत हो गई। गुब्बारा बच्ची के गले में फंस गया था। जिसके चलते वह सांस नहीं ले पाई थी।
Badaun News: यूपी के बदायूं में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां दिवाली की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। यहां 13 साल की बच्ची के लिए गुब्बारा जानलेवा बन गया। बच्ची गुब्बारे के साथ खेल रही थी। बच्ची ने गुब्बारे को फुलाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया, उल्टा गुब्बारा उसके गले में फंस गया। जिससे बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ देर बाद बच्ची की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
बिल्सी क्षेत्र के गांव गडौली गांव में रामदयाल मौर्य की 13 साल की नातिन नंदिनी करीब एक महीने पहले अपने ननिहाल आई थी। नंदिनी मूल रूप से सरह बरौलिया गांव की रहने वाली है। वह कक्षा चार की छात्रा थी। नंदिनी अपने ननिहाल में खूब-मौज मस्ती करती थी। घर में नातिन के आने से ननिहाल वाले भी बेहद खुश थे। सभी दिवाली को लेकर भी काफी उत्साहित थे। रविवार को सभी ने खुशी-खुशाी दिवाली का त्योहार मनाया।
तबीयत खराब होते ही बच्ची को अस्पताल लेकर भागे घर वाले
सोमवार सुबह नंदिनी को एक गुब्बारा मिल गया, जिसके साथ वह खेलने लगी। नंदिनी ने गुब्बारा फुलाने की कोशिश की लेकिन फुला नहीं पाई। बार-बार कोशिश के चलते गुब्बारा नंदिनी के गले में फंस गया, जिससे वह सांस नहीं ले पाई। नंदिनी की हालत खराब होता देखकर ननिहाल वाले उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने नंदिनी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्ची को अस्पताल लाने में काफी देर हो चुकी है। यह खबर सुनते ही ननिहान वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
घर में पसरा मातम
एक महीने पहले अपने ननिहाल आई नातिन को लेकर घर वाले काफी खुश थे। नातिन के आने के बाद से घर की खुशियां दोगिनी हो चुकी थीं। दिवाली को लेकर जिस घर में कुछ घंटे पहले तक चहल-पहल और रौनक थी, वहां अब मातम पसर चुका था। बेटी मौत की खबर जब उसकी मां तक पहुंची तो वह बदहवास हो गई। पिता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। नातिन की मौत से ननिहान वाले खुद को कोसते नजर आए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।