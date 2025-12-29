सौतेले पिता ने शर्मसार किया रिश्ता, कांस्टेबल पत्नी की 13 साल की बेटी से किया रेप

संक्षेप: संतकबीर नगर में सौतेले पिता द्वारा 13 साल की बेटी से रेप किया है। छात्रा की कांस्टेबल मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

यूपी के संतकबीर नगर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां सौतेले पिता द्वारा 13 साल की बेटी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की कांस्टेबल मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

देवरिया जिले की रहने वाली छात्रा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता की मां यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और जिले के ही एक थाने में तैनात है। छात्रा मां के साथ किराए के मकान में रहती है। वहीं उसका सौतेला पिता भी रहता है। आरोप है कि उसने 25 दिसंबर को छात्रा के साथ रेप किया। छात्रा ने स्कूल में एक सहेली को आपबीती सुनाई तो उसने शिक्षक को जानकारी दी। शिक्षक ने पुलिस को डीएम को घटना के बारे में बताया। इधर, छात्रा ने मां को भी सौतेले बाप की करतूत की जानकारी दी। उसकी मां ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

महिला सिपाही से बनाया संबंध, शादी से मुकरा तो रेप में फंसा युवक उधर, तीन साल से अधिक समय से शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाने और फिर मुकर जाने वाला आरोपी सिपाही रेप में फंस गया। एक महीने पहले गाजीपुर में आरोपी सिपाही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो बारात में पहुंच कर पीड़ित महिला सिपाही ने हंगामा भी खड़ा किया था। पीड़ित महिला सिपाही ने शनिवार की देर शाम मेंहदावल थाने में तैनात आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप और एससीएसटी एक्ट केस कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज कराया।