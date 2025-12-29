Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News13 year old daughter raped by stepfather Constable wife lodged a complaint
सौतेले पिता ने शर्मसार किया रिश्ता, कांस्टेबल पत्नी की 13 साल की बेटी से किया रेप

संक्षेप:

संतकबीर नगर में सौतेले पिता द्वारा 13 साल की बेटी से रेप किया है। छात्रा की कांस्टेबल मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Dec 29, 2025 05:42 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, संतकबीर नगर
यूपी के संतकबीर नगर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां सौतेले पिता द्वारा 13 साल की बेटी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की कांस्टेबल मां ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

देवरिया जिले की रहने वाली छात्रा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता की मां यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और जिले के ही एक थाने में तैनात है। छात्रा मां के साथ किराए के मकान में रहती है। वहीं उसका सौतेला पिता भी रहता है। आरोप है कि उसने 25 दिसंबर को छात्रा के साथ रेप किया। छात्रा ने स्कूल में एक सहेली को आपबीती सुनाई तो उसने शिक्षक को जानकारी दी। शिक्षक ने पुलिस को डीएम को घटना के बारे में बताया। इधर, छात्रा ने मां को भी सौतेले बाप की करतूत की जानकारी दी। उसकी मां ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

उधर, तीन साल से अधिक समय से शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाने और फिर मुकर जाने वाला आरोपी सिपाही रेप में फंस गया। एक महीने पहले गाजीपुर में आरोपी सिपाही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो बारात में पहुंच कर पीड़ित महिला सिपाही ने हंगामा भी खड़ा किया था। पीड़ित महिला सिपाही ने शनिवार की देर शाम मेंहदावल थाने में तैनात आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप और एससीएसटी एक्ट केस कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज कराया।

चंदौली जनपद के इलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 2021 बैच की महिला सिपाही का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी तैनाती बखिरा थाने पर थी। उसी दौरान गाजीपुर जिले के थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के बिजहरी गांव के रहने वाले 2018 बैच का कांस्टेबल आशु यादव भी बखिरा थाने पर नियुक्त था। उसी दौरान सिपाही आशु यादव ने उससे शादी करने का वादा करके प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव रखा। उसने खुद को अनुसूचित जाति का होना बताकर शादी में दिक्कत की बात की तो सिपाही आशु यादव ने जाति से कोई परेशानी नहीं होना बता कर उससे शादी करने की हामी भर थी। आरोप है कि सिपाही ने उससे शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मेंहदावल थाने पर तैनात आरोपी सिपाही आशु यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

