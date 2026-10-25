8 साल की बच्ची से 13 साल के भाई ने रेप किया, टॉफी का लालच देकर साथ ले गया था

अलीगढ़ के बरला क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 वर्षीय रिश्तेदार किशोर टॉफी देने के बहाने बच्ची को घेर में ले गया और वारदात की। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।

बरला (अलीगढ़), संवाददाता: बरला क्षेत्र के एक गांव में रविवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां आठ वर्षीय मासूम के साथ उसी के परिवार के एक नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश है। आरोपी बाल अपचारी है और किशोरी के रिश्ते का भाई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार दोपहर करीब साढ़े 11 बजे की है। पीड़िता की मां खेत में धान काटने व कृषि कार्य के लिए गई हुई थीं, जबकि पिता छर्रा स्थित एक दुकान पर हलवाई का कार्य करने गए थे। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी।

इसी दौरान रिश्ते का भाई 13 वर्षीय किशोर बच्ची को टॉफी देने की बात कहकर घर के पास स्थित एक घेर में ले गया, जहां वारदात को अंजाम दिया। बच्ची खून से लथपथ हालत में रोते हुए बाहर निकली तो वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने देखा। बच्चे उसे तुरंत खेत पर काम कर रही उसकी मां के पास ले गए। मां ने घटना की सूचना पति और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बाल अपचारी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी पर सीओ बरला संजय त्यागी, थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

बच्ची की हालत गंभीर, अलीगढ़ रेफर पुलिस ने तत्काल बच्ची को सीएचसी अतरौली भिजवाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना बरला में मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची कक्षा एक में पढ़ती है। बाल अपचारी कक्षा सात का छात्र है। सीओ बरला, संजीव त्यागी ने बताया कि बरला में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मुकदमा दर्ज कर बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया है। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

अलीगढ़ में 5 साल की बच्ची से रेप वहीं दूसरी घटना गंगीरी क्षेत्र से सामने आई है। एक गांव के सरकारी स्कूल में पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। घटना को पड़ोस में रहने वाले बाल अपचारी ने अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। गांव निवासी किसान के तीन बच्चों में पीड़िता सबसे बड़ी है। रविवार को किसान अपनी पत्नी के साथ खेत पर गए थे। बच्ची पड़ोस के घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।