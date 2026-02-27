Hindustan Hindi News
यूपी में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 13 शिक्षक बर्खास्त, अब मुकदमा दर्ज कराएगा विभाग

Feb 27, 2026 10:10 pm ISTDinesh Rathour सीतापुर
सीतापुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले 13 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बार्खास्त कर दिया है।

UP News: यूपी के सीतापुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले 13 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बार्खास्त कर दिया है। शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन में इन सभी शिक्षकों का टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। विभाग इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने की कवायद में जुटा है। पूरा मामला 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है।

वर्ष 2024 में 12,460 शिक्षक भर्ती में करीब 1100 शिक्षकों को जिले में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती मिली थी। विभाग के द्वारा इन शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया था। पहले चरण में करीब 500 शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन में 16 शिक्षकों के अभिलेख फर्जी पाए गए थे। संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजे गए मूल अभिलेखों की जांच में किसी का शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, तो किसी का डीएलएड प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे।

24 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख मिले थे फर्जी

नोटिस के बाद इन शिक्षकों को अप्रैल 2025 में बर्खास्त कर मुकदमा लिखवाया गया था। वहीं, दूसरे चरण में 600 शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन कराया गया था। इनमें भी 24 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जी मिले थे। नोटिस देने के इन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद बर्खास्तगी व एफआइआर की कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से एक बार फिर जांच में तेजी लाई गई। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की गोपनीय जांच करवाई जिसमें एक बार फिर 13 शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं।

बीएसए ने सभी को जारी किया नोटिस

बीएसए ने इन सभी को नोटिस जारी की। कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका। जिसके बाद सकरन ब्लॉक के छह, पिसवां ब्लॉक के तीन, हरगांव ब्लॉक के दो, मिश्रिख व बिसवां ब्लॉक में एक-एक शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। विभाग की ओर से इन सभी पर एफआईआर दर्ज करवाने की कवायद जारी है। आगे भी फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया, 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में नौकरी पाने वाले शिक्षकों के दस्तावेजों की गोपनीय जांच करवाई गई। एक बार फिर 13 शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। सभी को बर्खास्त किया गया है। एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया जारी है।

ये शिक्षक हुए बर्खास्त

नामब्लॉकस्कूल
विनेशबिसवां प्राथमिक विद्यालयअशरखपुर
राम मोहन हरगांवउच्च प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर गडसारी कंपोजिट
नरेंद्र सिंह हरगांव प्राथमिक विद्यालय कोरईयागनगडास
हेमंत कुमार मिश्रिख प्राथमिक विद्यालयकादी नगर
प्रीति पिसावां प्राथमिक विद्यालयरतौसिया
शिवराम सिंहपिसावां प्राथमिक विद्यालय आंबीआंबी
हरेंद्र सिंहपिसावां प्राथमिक विद्यालयठाकुरपुर
नरेंद्र सिंह तोमरसकरन प्राथमिक विद्यालयजिजौली
मुरारी सिंह सकरन प्राथमिक विद्यालयपदरिया
चौधरी रजतसकरन प्राथमिक विद्यालयमानपुर
मनोज कुमारसकरन प्राथमिक विद्यालय बोहराप्रथम
योगेश कुमारसकरन प्राथमिक विद्यालयधनवा
मुकेश कुमारसकरन प्राथमिक विद्यालयअरुवा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

