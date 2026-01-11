यूपी में 13 जेई पर बड़ी कार्रवाई, ज्वाइनिंग से पहले ही चली गई नौकरी, आदेश जारी

यूपी में 13 जेई पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटिस के बाद भी इन लोगों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो लापरवाही मानते हुए सभी की नौकरी खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित होने के बाद भी 13 अवर अभियंता (सिविल) ने ज्वाइनिंग नहीं की थी। इस संबंध में सभी को ज्वाइन करने के लिए नोटिस भी जारी किया, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला। ज्वाइनिंग न देने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संस्तुति पर स्थानीय निकाय निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश पालिक केंद्रीयत अभियंत्रण सेवा नियमावली के आधार पर अवर अभियंता सिविल के पद पर 13 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी। इनके नाम प्रीति, आलोक कुमार मिश्रा, मो. फैजान, केशव पांडेय, मनीष कुमार बिंद, इंदु प्रभा सरोज, रजत, रवि कुमार प्रजापति, सुरेंद्र कुमार पटेल, मो दानिश, अभय कुमार गुप्ता, सुभाष सिंह रावत और अमित कुमार भगत हैं।