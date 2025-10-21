मथुरा में मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, पंजाब मेल समेत दिल्ली रूट की कई ट्रेनें प्रभावित

संक्षेप: दिल्ली-मथुरा रेल मार्ग पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। वृंदावन रोड और आझई स्टेशन के बीच कोयला लदी मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दोनों दिशाओं में ट्रेन संचालन ठप हो गया। हादसे के बाद कई ट्रेनें मार्ग में ही खड़ी रहीं।

मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर वृंदावन रोड आझई रेलवे स्टेशनों के मध्य किलोमीटर नंबर 1408/8 पर मंगलवार रात 8:03 पर मालगाड़ी संख्या पीएमआरबी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण दिल्ली मथुरा के बीच अप-डाउन लाइन पर ट्रेन संचालन ठप हो गया। तीसरी और चौथी लाइन भी प्रभावित थीं, लेकिन रात को चौथी लाइन शुरू कर दी गई। इस दौरान करीब आधा दर्जन ट्रेन जो जहां थी, वहीं खड़ी हो गई।

वृंदावन रोड-अझई रेलवे स्टेशनों के मध्य किलोमीटर संख्या 1408/8 डॉउन मेन लाइन पर मंगलवार रात 8:03 बजे कोयला लेकर दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी संख्या पीएमआरबी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे आसपास की लाइनों पर भी बिखर गए। जिससे वो भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ओएचई भी टूट गई। इसकी वजह से अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन, थर्ड व फोर्थ लाइन पर रेल यातायात बंद हो गया। इस दौरान, जो ट्रेन जहां थी, उसे वहीं खड़ा करवा दिया गया। रात करीब 10.05 बजे चौथी लाइन पर संचालन शुरू करा दिया गया। इसमें ट्रेनों को डायवर्ट कर टूंडला होकर गुजारा जा रहा है।

मथुरा जंक्शन पर 8:15 बजे पहुंची सोगड़िया एक्सप्रेस व 8:30 बजे पहुंची पंजाब मेल को खड़ा करा दिया गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने का पता चलते ही रेलवे अधिकारी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। समाचार लिखे जाने तक रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने का काम जारी था। दुर्घटना राहत ट्रेन और क्रेन घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मालगाड़ी का इंजन गाड़ी से अलग कर किलोमीटर संख्या 1409 पर खड़ा कर दिया गया है।

छठ पर्व के लिए चलाईं जा रही 56 स्पेशल ट्रेनें उधर, छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 56 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। सभी ट्रेनें आगरा मंडल के स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के निर्देश पर उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जिससे त्योहारी सीजन में यात्री सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर सकें।