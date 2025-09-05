अयोध्या, मथुरा-काशी समेत 13 जिले भिखारियों से होंगे मुक्त, पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन

अयोध्या, मथुरा, काशी समेत पर्यटन से जुड़े प्रदेश के 13 जिलों को भिखारियों से मुक्त किया जाएगा। इन जिलों में भिखारियों की निगरानी करने और उननके पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

अयोध्या, मथुरा, काशी समेत पर्यटन से जुड़े प्रदेश के 13 जिलों को भिखारियों से मुक्त किया जाएगा। इन जिलों में भिखारियों की निगरानी करने और उननके पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यहां पर डीएम की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनेगी। गैर सरकारी संस्था के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। पुनर्वास के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ‘स्माइल योजना’ के तहत इन जिलों का चयन किया गया है। जो 13 जिले चयनित किए गए हैं उनमें अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, कानुपर नगर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज व गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं। जो 17 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई है, उसमें डीएम अध्यक्ष होंगे।