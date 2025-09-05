13 districts including Ayodhya Mathura-Kashi will be free from beggars task force will be formed for rehabilitation अयोध्या, मथुरा-काशी समेत 13 जिले भिखारियों से होंगे मुक्त, पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
13 districts including Ayodhya Mathura-Kashi will be free from beggars task force will be formed for rehabilitation

अयोध्या, मथुरा-काशी समेत 13 जिले भिखारियों से होंगे मुक्त, पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन

अयोध्या, मथुरा, काशी समेत पर्यटन से जुड़े प्रदेश के 13 जिलों को भिखारियों से मुक्त किया जाएगा। इन जिलों में भिखारियों की निगरानी करने और उननके पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताFri, 5 Sep 2025 09:36 PM
अयोध्या, मथुरा-काशी समेत 13 जिले भिखारियों से होंगे मुक्त, पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन

अयोध्या, मथुरा, काशी समेत पर्यटन से जुड़े प्रदेश के 13 जिलों को भिखारियों से मुक्त किया जाएगा। इन जिलों में भिखारियों की निगरानी करने और उननके पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यहां पर डीएम की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनेगी। गैर सरकारी संस्था के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। पुनर्वास के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण एल. वेंकटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ‘स्माइल योजना’ के तहत इन जिलों का चयन किया गया है। जो 13 जिले चयनित किए गए हैं उनमें अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, कानुपर नगर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज व गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं। जो 17 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई है, उसमें डीएम अध्यक्ष होंगे।

साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। वहीं जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला नगरीय विकास अधिकार, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिला प्रबंधक एलडीएम, जिला रोजगार या कौशल विकास अधिकारी, जिला नशामुक्ति अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा नामित एक व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं इस निगरानी कमेटी के सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनेगी। यह कमेटी एसओपी के आधार पर भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को चिह्नित करेगी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। जिससे इन जिलों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया जा सके।

