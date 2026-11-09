यूपी में 3 सड़क हादसों में 13 मौत, कुछ हरिद्वार जा रहे थे, कुछ बिहार, 6 तो जिंदा जल गए

यूपी में 3 सड़क हादसों में 13 मौत, कुछ हरिद्वार जा रहे थे, कुछ बिहार, 6 तो जिंदा जल गए
यूपी में दिवाली की चार घंटों में तीन बड़े हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। मुजफ्फरनगर, चित्रकूट और आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ में हुए हादसों ने खुशियों के त्योहार को मातम में बदल दिया है। इन हादसों में छह लोग तो कार में आग लगने के कारण जिंदा ही जलकर मर गए हैं।
यूपी में दिवाली की खुशियों के बीच हुए तीन हादसों से कई परिवारों में मातम छा गया है। दिवाली की रात से भोर के बीच मुजप्फरनगर, चित्रकूट और लखनऊ में हादसे हुए। मुजफ्फरनगर में कार आग का गोला बन गई और उसमें सवार सभी छह लोग जिंदा जल गए। सभी लोग हरियाणा के जिंद से हरिद्वार जा रहे थे। चित्रकूट में दीप दान करके ट्रैक्टर से लौट रहे लोगों के साथ हादसा हुआ और चार लोगों की मौत हो गई। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें तीन लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पालों में भर्ती कराया है।
मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के जागाहेड़ी के निकट सोमवार की भोर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। पलटते ही कार में आग लग गई और किसी को बचने का मौका नहीं मिला। कार में सवार महिला और एक बच्चे समेत सभी छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई। कार में सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी थे और हरिद्वार की जा रहे थे।
चित्रकूट में चार श्रद्धालुओं की मौत
चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार को तड़के ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला टटने से बड़ा हादसा हो गया। गया। अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के साथ ही पलट गई। हादसे में एक मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 12 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इनमें सात घायलों को हालत गंभीर होने पर सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद वापस प्रयागराज लौट रहे थे। मरने वालों में तीन लोग मप्र के रीवा और एक प्रयागराज जिले का रहने वाला है।
आगरा एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी बस, 3 की मौत, दर्जनों घायल
वहीं, लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर राजस्थान से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस पहिया फटने से अनियंत्रित होकर एलिवेटेड रोड से 15 फीट नीचे पलट गई। बस में 53 सवारियां थीं। इनमें तीन यात्रियों की मौत हो गई है। बस में महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे जो चोटिल हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कई गंभीर रूप से घायल हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।