यूपी में 3 सड़क हादसों में 13 मौत, कुछ हरिद्वार जा रहे थे, कुछ बिहार, 6 तो जिंदा जल गए

यूपी में दिवाली की चार घंटों में तीन बड़े हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। मुजफ्फरनगर, चित्रकूट और आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ में हुए हादसों ने खुशियों के त्योहार को मातम में बदल दिया है। इन हादसों में छह लोग तो कार में आग लगने के कारण जिंदा ही जलकर मर गए हैं।

यूपी में दिवाली की खुशियों के बीच हुए तीन हादसों से कई परिवारों में मातम छा गया है। दिवाली की रात से भोर के बीच मुजप्फरनगर, चित्रकूट और लखनऊ में हादसे हुए। मुजफ्फरनगर में कार आग का गोला बन गई और उसमें सवार सभी छह लोग जिंदा जल गए। सभी लोग हरियाणा के जिंद से हरिद्वार जा रहे थे। चित्रकूट में दीप दान करके ट्रैक्टर से लौट रहे लोगों के साथ हादसा हुआ और चार लोगों की मौत हो गई। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें तीन लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पालों में भर्ती कराया है।

मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के जागाहेड़ी के निकट सोमवार की भोर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। पलटते ही कार में आग लग गई और किसी को बचने का मौका नहीं मिला। कार में सवार महिला और एक बच्चे समेत सभी छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई। कार में सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी थे और हरिद्वार की जा रहे थे।

चित्रकूट में चार श्रद्धालुओं की मौत चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार को तड़के ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला टटने से बड़ा हादसा हो गया। गया। अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के साथ ही पलट गई। हादसे में एक मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 12 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इनमें सात घायलों को हालत गंभीर होने पर सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद वापस प्रयागराज लौट रहे थे। मरने वालों में तीन लोग मप्र के रीवा और एक प्रयागराज जिले का रहने वाला है।