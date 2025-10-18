कोचिंग गई 12वीं की छात्रा से हैवानियत, सहेली की मदद से मकान मालिक ने किया रेप, हालत बिगड़ी

संक्षेप: यूपी के संतकबीर नगर में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा से मकान मालिक ने रेप किया। घटना में छात्रा की सहेली भी शामिल थी। उसकी मदद लेकर मकान मालिक ने मौके का फायदा उठाया।

यूपी के संतकबीर नगर में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर रेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा की सहेली की मदद से कोचिंग सेंटर वाले मकान मालिक ने उसे नशीला पेय पिलाकर बेहोश कर दिया और हैवानियत की। अधिक रक्तस्राव होने से छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसका शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार को पुलिस ने आरोपी युवक और छात्रा की सहेली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नगर पालिका खलीलाबाद क्षेत्र निवासिनी 17 वर्षीया किशोरी 12वीं में पढ़ती है। शहर के ही दूसरे मोहल्ले में संचालित एक कोचिंग सेंटर में वह कोचिंग भी पढ़ती है। कोचिंग सेंटर बदरे आलम के मकान में चलता है। शुक्रवार को छात्रा कोचिंग पढ़ने गई थी। कोचिंग सेंटर से छात्रा को उसकी सहेली अपने साथ कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान में ले गई। वहां बदरे आलम पहले से ही मौजूद था। आरोप है कि साजिश के तहत छात्रा की सहेली की मदद से बदरे आलम ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद छात्रा बेहोश हो गई। बेहोशी की हालात में ही बदरे आलम ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया।