डीसीएम से बाइक टकराई, 12वीं के छात्र की मौत, कोमा में दोस्त, फेयरवेल से लौटते समय हादसा

संक्षेप: लखनऊ में फेयरवेल पार्टी से लौट रहे 12वीं के छात्र की बाइक डीसीएम से टकराने के कारण मौत हो गई है। उसका दोस्त कोमा में चला गया है। एक ही बाइक पर तीन छात्र सवार थे। किसान पथ पर हादसा हुआ। हेलमेट न पहनने से मौत की आशंका है।

पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित किसान पथ पर गुरुवार दोपहर स्कूल की फेयरवेल पार्टी से लौट रहे तीन छात्रों की बाइक खड़े डीसीएम से टकरा गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहगीरों की मदद से उन्हें नजदीकी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 18 वर्षीय शिवम यादव को मृत घोषित कर दिया। उसका साथी जतिन कोमा में है, जबकि तीसरे छात्र को मामूली चोटें आई हैं।

बाबूखेड़ा निवासी अभिषेक यादव ने बताया कि उनका रिश्ते में भतीजा लगने वाला शिवम यादव मोहनलालगंज स्थित मालती नारायण इंटर कॉलेज का छात्र था। गुरुवार सुबह स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी में शामिल होने वह हैवत मऊ मवैया निवासी जतिन और एक अन्य सहपाठी के साथ बाइक से गया था। दोपहर टिकरा होते हुए किसान पथ से लौटते समय बाबूखेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े डीसीएम से बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। उस समय शिवम बाइक चला रहा था और उसने हेलमेट नहीं पहना था।

जवान बेटे को पिता ने दी मुखाग्नि अभिषेक के अनुसार शिवम के पिता सुभाष यादव मेडिकल स्टोर में काम कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। देर शाम पिता सुभाष ने बेटे को मुखाग्नि दी, जिसे देखकर हर आंख नम हो उठी। शिवम के बड़े भाई सत्यम और दो छोटी बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।