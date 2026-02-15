यूपी के अस्पताल में 12 वीं छात्र और बीए पढ़े लड़के ने कर दिया सी-सेक्शन, महिला की मौत; दोनों गिरफ्तार

प्रियंका (उम्र 28 वर्ष) को उनके परिवारीजनों ने बीते 5 फरवरी को प्रसव पीड़ा होने के बाद नवजीवन क्लीनिक में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद प्रियंका ने पुत्री को जन्म दिया था। आरोप है कि असुरक्षित ढंग से किए गए सी-सेक्शन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और छह फरवरी की रात प्रियंका की मौत हो गई।

यूपी के अम्बेडकरनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां एक निजी अस्पताल में 12 वीं के छात्र और बीए ग्रेजुएट ने एक महिला का सी-सेक्शन (सिजेरियन डिलीवरी) कर डाला। नतीजा, महिला की मौत के रूप में सामने आया। जांच में पता चला कि जिस अस्पताल में यह सब कारस्तानी की गई वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के पिछले पांच साल से चल रहा था। बीते छह फरवरी की रात महिला की मौत के बाद घरवालों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार को पुलिस की मिशन शक्ति की टीम ने फरार चल रहे तथाकथित डॉक्टर और उसके सहयोगी को पूर्वी चौराहा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से आवश्यक पूछताछ कर जेल भेज दिया।

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए दो आरोपियों में से 32 वर्षीय योगेश वर्मा बीए ग्रेजुएट है जबकि दूसरा 19 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा इंटरमीडिएट (12वीं) का छात्र है। अम्बेडकरनगर के बसखारी थाना क्षेत्र के बुकिया गांव की प्रियंका (उम्र 28 वर्ष) पत्नी संदीप शर्मा को उनके परिवारीजनों ने बीते पांच फरवरी को प्रसव पीड़ा होने के बाद बसखारी में आजमगढ़ रोड पर स्थित नवजीवन क्लीनिक में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद प्रियंका ने पुत्री को जन्म दिया था। आरोप है कि असुरक्षित ढंग से किए गए सी-सेक्शन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और छह फरवरी की रात प्रियंका की मौत हो गई। आक्रोशित परिवारीजनों ने शव को नवजीवन क्लीनिक के सामने रखकर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल को सील कर मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में अस्पताल बिना विभागीय पंजीकरण बिना डिग्री के चिकित्सकों के संचालित होता पाया गया था।

इस मामले में पुलिस ने अंबेडकरनगर मालीपुर के योगेश यादव और सुलतानपुर के शुभम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में योगेश ने शुभम के साथ प्रसूता प्रियंका का सी-सेक्सन आपरेशन करने की बात कबूल की।

क्या बोली पुलिस थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच जारी है जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। नवजीवन क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के नाक के नीचे वर्षों से बिना विभागीय पंजीकरण के संचालित हो रहा था।

कैसे चलता है बिना डिग्री डॉक्टरी का खेल अस्पताल में बिना डिग्री के चिकित्सक और अप्रशिक्षित नर्स बेखौफ होकर अस्पताल में बड़े आपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। नव जीवन अस्पताल कोई अकेले ऐसा हास्पिटल नहीं है, जो बिना पंजीकरण के चल रहा है। ऐसे आधा दर्जन अस्पताल और भी हैं जो धड़ल्ले से प्रसूताओं का प्रसव करा रहे हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र की बहुत सी आशा बहुएं प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को ऐसे अस्पताल में पहुंचाने में भूमिका निभाती हैं, जिसके बदले उन्हें अस्पताल से मोटी रकम भी मिलती है।