कॉलेज के गेट से 12वीं की छात्रा को ले गया; होटल में बंधक बनाकर रेप, बीच सड़क नशे की हालत में छोड़ा

पीड़िता के पिता का दावा है कि आरोपी ने करीब दो घंटे तक नाबालिग को कमरे में बंधक बनाकर रखा और बाद में शहर के एक चौक पर नाबालिग को नशे की हालात में छोड़कर किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हुए भाग गया।

सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 12वीं की नाबालिग छात्रा को करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता को आरोपी बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया और नशीला पदार्थ देकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

कॉलेज के गेट से छात्रा को ले गया कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शहर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा है और पढ़ाई के लिए 24 अप्रैल को अपनी बहन को दूसरे स्कूल छोड़कर अपने कॉलेज के गेट पर पहुंची तो आरोपी उसको बहला-फुसलाकर शादी निकाह करने की बात कहकर अपने होटल के पास बने कमरे में ले गया। आरोप है कि रास्ते में आरोपी ने नाबालिग छात्रा को कोल्ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बाद पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा।

होटल में ले जाकर पीड़िता से रेप वहीं, जब नाबालिग छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसके साथ थप्पड़, मारपीट कर दुष्कर्म किया और बाद में पीड़िता को कमरे बंद कर उसका फोन, बैग और बुर्का लेकर अपने होटल पर आ गया। पीड़िता के पिता का दावा है कि आरोपी ने करीब दो घंटे तक नाबालिग को कमरे में बंधक बनाकर रखा और बाद में शहर के एक चौक पर नाबालिग को नशे की हालात में छोड़कर किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हुए भाग गया।

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी पीड़िता के पिता के अनुसार, जब छात्रा अपने घर पहुंची तो परिवारजनों ने उसकी हालात के बारे में पूछा तो उसने डरते हुए पूरे मामले से अवगत कराया। आरोप है कि आरोपी पक्ष द्वारा कार्रवाई करने पर पीड़ित पक्ष को जान से मारने व झुठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है।