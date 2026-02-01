Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News12th grade student was murdered in broad daylight stabbed to death after an argument during a practical class
12 वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या, प्रैक्टिकल के दौरान कहासुनी के बाद चाकुओं से गोद डाला

संक्षेप:

अरशद गांव के ही इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। परिजनों के मुताबिक रविवार को अरशद अपनी मां इमराना के साथ कैराना गया हुआ था तथा कैराना से खरीदारी करने के बाद लगभग ढाई बजे वह गांव लौटा था।  उसके दोस्त विराट का फोन आया, जिससे बात करते हुए वह कुछ समय बाद लौटने की बात कहते हुए घर से निकल गया।

Feb 01, 2026 10:47 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शामली
यूपी के शामली के इस्सोपुरटील में छात्रों के आपसी विवाद में दिनदहाड़े कक्षा 12 के एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तों प्रैक्टिकल के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर चाकुओं और गोली मारकर छात्र की हत्या की गई है। वहीं, पुलिस ने चाकू के हमले से हत्या बात कही है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर टील निवासी अरशद (18) पुत्र सलीम गांव के ही मुरली मनोहर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। परिजनों के मुताबिक रविवार को अरशद अपनी मां इमराना के साथ कैराना कार्य से गया हुआ था तथा कैराना से खरीदारी करने के बाद लग•भग ढाई बजे वह गांव लौटा था। इसी दौरान उसके दोस्त विराट का फोन आया, जिससे बात करते हुए वह कुछ समय बाद लौटने की बात कहते हुए घर से निकल गया। फिर परिजनों को सूचना मिली कि अरशद को गांव के बस स्टैंड पर चाकुओं से हमला करने के बाद गोली मार दी गई है। आनन-फानन परिजन घटनास्थल पहुंचे तो हत्यारोपी मौके से फरार हो चुके थे।

इसी बीच थाना प्रभारी सतीश कुमार भी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने गंभीर हालत में अरशद को पीवीआर 112 की मदद से सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी एनपी सिंह व सीओ कैराना ने घटनास्थल पर पहुंचे। वारदात के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विधायक नाहिद हसन ने कांधला थाने में पहुंचकर घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है।

क्या बोली पुलिस

शामली के एसपी एनपी सिंह ने कहा कि अब तक की जांच में सामने आया है कि अरशद और विराट बाइक पर जैसे बस स्टैंड के पास पहुंचे तो सहपाठी रितिक एवं हिमांशु से विवाद हुआ इसमें कहासुनी एवं मारपीट हुई। हिमांशु एवं रितिक ने चाकू से हमला किया। तमंचा भी उनके पास था, लेकिन तमंचे से गोली नहीं चली। फिलहाल विराट को हिरासत में लिया गया है।

