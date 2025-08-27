12th fail student claimed to be central secretary and sold lands out of crores arrested with driver पीएस, पर्दे लगी गाड़ी और पूरा भौकाल, खुद को केंद्रीय सचिव बता करोड़ों का खेल कर गया 12 वीं फेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News12th fail student claimed to be central secretary and sold lands out of crores arrested with driver

पीएस, पर्दे लगी गाड़ी और पूरा भौकाल, खुद को केंद्रीय सचिव बता करोड़ों का खेल कर गया 12 वीं फेल

वह सफेद रंग की पर्दे लगी कार से चलता। कार की ड्राइविंग सीट के बगल में एक युवक को सफारी सूट पहन हाथ में वाकी टॉकी सेट लेकर पीएस के रूप में बैठता था। जालसाज अमित कार से तभी उतरता जब पीएस खुद गेट खोलता। उसका यह रुतबा देखकर कई अधिकारी भी सहम जाते थे। वह छह महीने पहले ही जेल से छूटा था।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊWed, 27 Aug 2025 06:26 AM
share Share
Follow Us on
पीएस, पर्दे लगी गाड़ी और पूरा भौकाल, खुद को केंद्रीय सचिव बता करोड़ों का खेल कर गया 12 वीं फेल

12वीं फेल जालसाज ने खुद को केंद्रीय सचिव (आईएएस) अमित कुमार बताकर एलडीए, आवास विकास और शहर में खाली पड़े कई प्लाट करोड़ों रुपये में बेच डाले। एसटीएफ ने अमित और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अमित पूरा भौकाल मेंटेन करता था। वह सफेद रंग की पर्दे लगी इनोवा कार से चलता। ड्राइविंग सीट के बगल में एक युवक को सफारी सूट पहन हाथ में वाकी टॉकी सेट लेकर पीएस के रूप में बैठता था। जालसाज अमित कार से तभी उतरता जब पीएस खुद गेट खोलता। उसका यह रुतबा देखकर कई अधिकारी भी सहम जाते थे। इसी तरह उसने तमाम लोगों को ठगा। अमित छह महीने पहले ही जेल से छूटा था। एसटीएफ अब उसके फर्जी पीएस और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ल ने बताया कि गिरफ्तार जालसाज अमित कुमार मूल रूप से कौशाम्बी के कुमिहांवा कोरीपुर के निखोदा गांव का रहने वाला है। उसका ड्राइवर मुबीन अहमद जानकीपुरम सेक्टर सी निवासी है। अमित खुद को केंद्रीय सचिव बताता था। उसने एलडीए, आवास विकास और शहर में खाली पड़ी कई जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मालिक बनकर बेच डाला। उसे गोमतीनगर विस्तार शहीदपथ बालाजी प्लाईवुड के सामने से गिरफ्तार किया गया है। उसने कई सरकारी कर्मचारियों को भी अर्दब में लेने का प्रयास किया था।

व्यवसायी भाइयों की 24000 स्क्वायर फीट की का डाला सौदा

डिप्टी एसपी के मुताबिक हरदोई के रहने वाले व्यवसायी प्रदीप कुमार और राजीव कुमार दो भाई हैं। उनका वृंदावन कालोनी में 24000 स्क्वायर फीट का प्लाट है। अमित को उस प्लाट की जानकारी हुई। इसके बाद उसने आवास विकास से बैनामे की कापी निकलवाई। फिर राजीव के पते के आधार पर अपना आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए। इसके बाद ग्राहक ढूंढना शुरू किया। इस बीच उसकी मुलाकात ब्रोकर अजय तिवारी से हुई। अमित ने अजय से बताया कि वह केंद्रीय सचिव है उसका नाम राजीव है। प्लाट में उसका 7980 वर्ग फीट का हिस्सा है। वह बेचना चाहता है। अजय ने भी उसका भौकाल देखा तो अर्दब में आ गए। उन्होंने रायबरेली के रहने वाले व्यवसायी शिवकुमार सिंह से संपर्क किया।

अमित ने खुद को राजीव बताकर कहा कि प्लाट में 55 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। उसने 19 लाख रुपये की चेक बानगी के रूम में शिवकुमार से ले ली और प्लाट का एग्रीमेंट का कर दिया। जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि फर्जीवाड़ा हुआ है। रुपयों की मांग की तो अमित ने धमकी दी। अपने मोबाइल बंद कर वह अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद उन्होंने मुख्य मालिक हरदोई निवासी राजीव और प्रवीण से संपर्क किया। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर अमित समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में एसटीएफ को लगाया गया। पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी अमित के खिलाफ सरोजनीनगर, विभूतीखंड में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।

आरोपी ये सामान बरामद

एक इनोवा कार, हूटर, एक वाकी टॉकी सेट, दो आधार कार्ड, एक जाली आधार कार्ड, एक डीएल, एक पैन कार्ड, एक सेट विक्रय अनुबंध पत्र, एक सेट बयनामे की फोटो कापी, दो मोबाइल।

UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |