Hindi NewsUP News12th class student committed suicide by climbing on a transformer
12वीं के छात्र ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर की आत्महत्या, CCTV में कैद हुई दर्दनाक घटना

संक्षेप:

बागपत के बड़ौत में ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जिसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मृतक युवक की पहचान तरुण सैनी के रूप में हुई है। तरुण कक्षा 12 का छात्र था।

Sun, 23 Nov 2025 03:16 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
यूपी के बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां गांधी रोड के रहने वाले एक युवक ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। वहीं, यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मृतक युवक की पहचान तरुण सैनी के रूप में हुई है। तरुण कक्षा 12 का छात्र था और अपने परिवार का इकलौता बच्चा था। परिवार के अनुसार, शनिवार की सुबह वह घर से घूमने के लिए निकला था। परिजनों के अनुसार तरुण ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी अभी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह सामान्य दिनों की तरह ही निकला था। उसने ऐसा क्यों किया इस बार में कोई जानकारी नहीं है।

घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि तरुण अचानक ट्रांसफार्मर के पास गया और देखते ही देखते पोल पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। कुछ ही पलों में उसने ट्रांसफार्मर को पकड़ लिया, जिसके बाद जोरदार करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल नीचे उतारने का प्रयास किया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान तरुण ने दम तोड़ दिया।

युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माता-पिता और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसियों और परिचितों ने भी युवक की आत्महत्या पर हैरानी जताई है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

परिवार ने लखनऊ में की खुदकुशी की कोशिश

उधर, लखनऊ में दलित किशोरी से छेड़छाड़ और उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट में नामजद उन्नाव के आसीवन के रहने वाले जगदीश यादव ने परिवार के आठ सदस्यों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। गोल्फ कोर्स चौराहे पर खुद पर और परिवारीजन पर पेट्रोल उड़ेल लिया। इससे चीखपुकार मच गई। हजरतगंज पुलिस ने सभी को बचाया। सूचना पर आसीवन थाना पुलिस सभी को लेने के लिए लखनऊ पहुंची।

