फैसले के 127 पन्ने बयां करते हैं मां-बेटी के साथ हुई दरिंदगी की दास्तां, 9 साल बाद इंसाफ

यूपी के बुलंदशहर में हाईवे के हैवानों को आखिरकार उनके किए की सजा मिल ही गई। सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा ने पांचों दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1.81-1.81 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने फैसले में इस शर्मनाक, निंदनीय और घृणित कृत्य की जमकर भर्त्सना की है।

करीब 9 साल से हाईवे गैंगरेप मामले में सजा पर न केवल पीड़ित पक्ष बल्कि प्रदेश और देशभर के लोगों की निगाहें लगी हुई थीं। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर हाईवे पर मां-बेटी से उनके परिजनों को बंधक बनाकर दरिंदगी करने वालों को क्या सजा मिलती है। सोमवार को दोपहर में न्यायालय द्वारा सजा का फैसला सुनाए जाने का मैसेज सभी जगह फैल गया। लोग इसकी चर्चा करने लगे। विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि अलग अलग धाराओं में न्यायालय ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और 1.81-1.81 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक दोषी जुबेर को आर्म्स एक्ट में दो वर्ष के कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि अर्थदंड की आधी आधी धनराशि पीड़िता मां-बेटी को मिलेगी।

किस धारा में कितनी सजा और अर्थदंड 394, 395, 397 में 10-10 वर्ष की कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड

120 बी में 20 वर्ष की कारावास, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड

376 डी में आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड

342 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड

4/25 आर्म्स एक्ट में जुबेर को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास

2017 और 2018 में दाखिल हुई चार्जशीट 05 जनवरी 2017 को तीन अभियुक्त जुबैर, साजिद, सलीम के खिलाफ सीबीआई ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। 01 मई 2018 को धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय में सीबीआई चार्जशीट के बाद 11 अप्रैल 2017 में जुबैर, साजिद, सलीम पर आरोप तय हुए थे। वहीं, 24 जुलाई 2018 में धर्मवीर, नरेश और सुनील पर आरोप तय किए गए थे।