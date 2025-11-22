Hindustan Hindi News
1200 rupees each will be sent to accounts parents 7.5 lakh children for dresses shoes and bags
यूपी के साढ़े सात लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 12-12 सौ रुपये, जानें क्यों?

यूपी के साढ़े सात लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 12-12 सौ रुपये, जानें क्यों?

संक्षेप:

यूपी के साढ़े सात लाख बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इनके अभिभावकों के खाते में योगी सरकार पैसे भेजेगी। अभी बच्चों और उनके अभिभावकों का सत्यापन चल रहा है।

Sat, 22 Nov 2025 08:18 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के साढ़े सात लाख बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इनके अभिभावकों के खाते में योगी सरकार पैसे भेजेगी। अभी बच्चों और उनके अभिभावकों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होते ही उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। दरअसल परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा व बैग इत्यादि की धनराशि भेजी जानी है। जिलों में इन बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड व बैंक खाते के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। हफ्ते भर में दो चरणों में इन बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200-1200 रुपये की धनरााशि भेजी जाएगी।

परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे कुल 1.40 करोड़ विद्यार्थियों में अभी तक 1.23 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। बाकी बचे विद्यार्थियों में साढ़े सात लाख छात्रों का सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है। जिलों में अभिभावकों की ओर से आधार कार्ड व बैंक खाते की जानकारी दिए जाने में देरी हुई। तमाम अभिभावक ऐसे थे जिनके बैंक खाते आधार नंबर से लिंक नहीं थे।

शिक्षकों ने घर-घर जाकर इन अभिभावकों के बैंक खाते को आधार कार्ड से जुड़वाया। इसके बाद जिला स्तर पर सूची बनाकर बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजी गई और उसका ऑनलाइन सत्यापन कराया गया। अभी 10 लाख विद्यार्थी ऐसे बचे हैं जिनके अभिभावकों ने जो आधार कार्ड व बैंक खाते की जानकारी दी है, वह सही नहीं है। कई अभिभावकों ने दूसरे का मोबाइल नंबर लिखवा दिया तो किसी ने ठीक से बैंक खाते की जानकारी नहीं दी। यही नहीं एक-एक अभिभावक के आधार पर कई-कई छात्र दिखाए गए हैं और इनका सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। फिर इन अभिभावकों के बैंक खाते में भी धनराशि भेजी जाएगी।

