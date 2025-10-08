ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ की ठगी, पैसा ढाई गुना करने का लालच देकर की धोखाधड़ी

मुजफ्फरनगर में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुरकाजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चार करोड़ रुपये से अधिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार और फर्नीचर बरामद किया है।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुरकाजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चार करोड़ रुपये से अधिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार और फर्नीचर बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों का चालान कर दिया।

पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि पांच अक्टूबर को पीड़ितों ने थाने आकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अमित कुमार गौतम व उसके साथियों ने ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुरकाजी पुलिस ने मामले में आरोपी अमित कुमार गौतम निवासी गांव खेड़की थाना पुरकाजी, डॉ. शादाब व सरफराज निवासी मोहल्ला झोझगान थाना पुरकाजी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों से चार करोड़ रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार व फर्नीचर बरामद किया। आरोपी अमित कुमार गौतम ने बताया कि उसने अपनी पत्नी वंदना के साथ सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्म खोली थी। लोगों को 16 महीने में पैसों को ढाई गुना करने का लालच देकर निवेश कराया गया। साथ ही एक एग्रीमेंट पर साइन भी कराए। निवेशकों को बताया कि अधिक निवेश पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्म में 120 करोड़ रुपये का निवेश कराया। इसके बाद सभी निवेशकों के पैसे हड़प लिए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया।