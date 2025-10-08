120 crore rupees defrauded in the name of investment in a beauty product company ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ की ठगी, पैसा ढाई गुना करने का लालच देकर की धोखाधड़ी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News120 crore rupees defrauded in the name of investment in a beauty product company

ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ की ठगी, पैसा ढाई गुना करने का लालच देकर की धोखाधड़ी

मुजफ्फरनगर में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुरकाजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चार करोड़ रुपये से अधिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार और फर्नीचर बरामद किया है।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगरWed, 8 Oct 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ की ठगी, पैसा ढाई गुना करने का लालच देकर की धोखाधड़ी

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुरकाजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चार करोड़ रुपये से अधिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार और फर्नीचर बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों का चालान कर दिया।

पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि पांच अक्टूबर को पीड़ितों ने थाने आकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अमित कुमार गौतम व उसके साथियों ने ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुरकाजी पुलिस ने मामले में आरोपी अमित कुमार गौतम निवासी गांव खेड़की थाना पुरकाजी, डॉ. शादाब व सरफराज निवासी मोहल्ला झोझगान थाना पुरकाजी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों से चार करोड़ रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक कार व फर्नीचर बरामद किया। आरोपी अमित कुमार गौतम ने बताया कि उसने अपनी पत्नी वंदना के साथ सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्म खोली थी। लोगों को 16 महीने में पैसों को ढाई गुना करने का लालच देकर निवेश कराया गया। साथ ही एक एग्रीमेंट पर साइन भी कराए। निवेशकों को बताया कि अधिक निवेश पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्म में 120 करोड़ रुपये का निवेश कराया। इसके बाद सभी निवेशकों के पैसे हड़प लिए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया।

ये भी पढ़ें:मालकिन नशीली चाय पिलाकर करती थी बेहोश, फिर बेटा और उसके दोस्त करते थे रेप

आरोपियों ने विभिन्न स्थानों पर खरीदी संपत्ति

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ितों से लगभग 120 करोड़ रुपये का निवेश कराने के बाद विभिन्न स्थानों पर संपत्ति खरीदी। इसके बाद बाद सेनेमी कंपनी नाम से एक मार्ट बनाया। इसमें सेनेम ब्रांड के नाम से ब्यूटी प्रोडक्टस व अन्य घरेलू सामान बनवाकर बेचने की योजना बनाई। कई स्थानों पर मार्ट खोले गए। आरोपियों ने ज्वालापुर हरिद्वार में एक मकान किराए पर लेकर एक वेयर हाउस बनाया। आरोपियों ने निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ धनराशि वापस भी की। जब देनदारी अधिक हो गई तो ये सभी ऑफिस, मार्ट व वेयर हाउस बंदकर फरार हो गए। एसएसपी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की गैंगस्टर में संपत्ति चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।

Muzaffarnagar Muzaffar Nagar News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |