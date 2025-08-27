लखनऊ में डायरिया का प्रकोप, इलाज के दौरान 12 साल की बच्ची की गई जान, लगातार मौतों से मची दहशत

लखनऊ में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जानकीपुरम में एक और डायरिया पीड़ित की मौत हो गई। इलाके में यह दूसरी व शहर की तीसरी मौत है। डायरिया से हो रही मौतों के कारण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जानकीपुरम में बुधवार को एक और डायरिया पीड़ित की मौत हो गई। इलाके में यह दूसरी व शहर की तीसरी मौत है। डायरिया से पीड़ित जानकीपुरम निवासी सरिता (12) की बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डायरिया से इस सीजन में तीसरी मौत हो गई है। इससे इलाके में दहशत हैं।

जानकीपुरम विस्तार में डायरिया का कहर जारी है। डायरिया पीड़ित एक और किशोरी की सांसें थम गईं। इलाके में कई और लोग डायरिया की चपेट में हैं। लगातार मौतों पर स्वास्थ्य महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इलाज की सुविधाएं कठघरे में आ रही हैं। किरकिरी के बाद सीएमओ ने गुरुवार को जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया।

जानकीपुरम विस्तार निवासी 12 वर्षीय सरिता बीते गुरुवार से बीमार थी। मूल रूप से बलिया निवासी उमाशंकर सिंह सेक्टर-8 में परिवार के साथ झोपड़ी डालकर रहते हैं। तबीयत खराब होने पर परिवारीजन पहले स्थानीय डॉक्टर की सलाह ली। हालत गंभीर होने पर परिवारीजनों ने किशोरी को जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। इलाज के बावजूद मरीज की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। नाजुक हाल में डायरिया पीड़ित को बलरामपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मरीज को देखा और इलाज शुरू किया।

मां सरोजनी का आरोप है कि ट्रॉमा के डॉक्टरों ने समय रहते मरीज को रेफर नहीं किया। कई बार डॉक्टरों से मरीज को रेफर करने की गुजारिश की लेकिन डॉक्टरों ने एक न सुनी। हालत बिगड़ने पर सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद परिजन बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सरिता को भर्ती किया गया। सांस लेने में दिक्कत होने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। देर रात करीब डेढ़ बजे सरिता की सांसें थम गईं। भाई अर्जुन सिंह (15) को भी डायरिया की शिकायत के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले शनिवार को बर्तन बेचने वाले राजेश कौशल (50) की मौत हो चुकी है। अब तक डायरिया से दो मौतें हो चुकी हैं।