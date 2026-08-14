यूपी के 12 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पदक, 81 पुलिस पदक से होंगे सम्मानित
यूपी के 12 पुलिस अफसरों और 81 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। 12 अफसरों को वीरता पदक और 81 कर्मियों को पुलिस पदक दिया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के 12 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 78 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति का उत्कृष्ट सेवा सम्मान और 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा सम्मान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें एसटीएफ के शहीद निरीक्षक सुनील कुमार भी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत वीरता पदक दिया जाएगा। सुनील शामली में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे।
इन पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान
1. राम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
2. सुनीता सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
3. दया राम, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
4. दिनेश त्रिपाठी, पुलिस उपायुक्त, उत्तर प्रदेश
5. नरेन्द्र कुमार सिंह, कमांडेंट, उत्तर प्रदेश
6. रवि शंकर निम, पुलिस उप आयुक्त, उत्तर प्रदेश
7. विनोद कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
8. बालरामाचारी दुबे, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
9. अमृता मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
10. अशोक कुमार सिंह, उप कमांडेंट, उत्तर प्रदेश
11. आशुतोष शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
12. सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
13. कुलदीप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
14. शशि शेखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश
15. रमेश चंद्र राजपूत, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश
16. राम लाल, पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
17. पीतम पाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश
18. विजयपाल सिंह यादव, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश
19. प्रदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
20. रघुराज सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
21. सत्येन्द्र कुमार, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
22. शशिभाल चौरसिया, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
23. सुरेन्द्र पाल शर्मा, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
24. जयविंद यादव, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
25. रवि वीर सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
26. लक्ष्मण पर्वत, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
27. श्रवण कुमार राय, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
28. घनश्याम सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
29. अतिवीर सिंह, सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
30. चंद्र शेखर लोहनी, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
31. गोविंद बल्लभ चौसाली, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
32. गुलाब सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
33. कृष्ण मुरारी पांडेय, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
34. मान बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
35. मुहम्मद जवाहर अंसारी, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
36. प्रेमपाल सिंह, सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
37. राधेश्याम यादव, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
38. रावेन्द्र कुमार, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
39. शिव कुमार पांडेय, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
40. सुरेश कुमार राय, कंपनी कमांडर, उत्तर प्रदेश
41. उमा शंकर विश्वकर्मा, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
42. विध्यानंद, सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
43. विजय प्रकाश गिरि, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
44. व्यास मुनि कुशवाहा, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
45. कुलबीर सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
46. निरंजन सिंह यादव, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
47. रामवीर सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
48. शिव राम सिंह, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
49. राज कुमार, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
50. तेज सिंह, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
51. केश कुमार, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
52. मुंडे राम, प्लाटून कमांडर, उत्तर प्रदेश
53. बाबू राम, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
54. उमाशंकर, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
55. हरिभान सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
56. किशन पाल, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
57. शेष बहादुर सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
58. शिव कांत शुक्ला, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
59. वीर बहादुर राम, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
60. हीरा लाल, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
61. हरेश कुमार, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
62. राजीव श्रीवास्तव, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
63. धर्मेन्द्र कुमार, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
64. घनानंद त्रिपाठी, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
65. कृष्ण गोपाल शुक्ला, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
66. नरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
67. उमेश चंद्रा, सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
68. अमरजीत, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
69. देव दयाल, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश
70. विजेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी, उत्तर प्रदेश
71. कन्हैया प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश
72. भोला राम, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
73. मुकेश, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
74. सुरेश चंद्रा, उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
75. धर्मेन्द्र कुमार सिंह यादव, सहायक कमांडेंट, उत्तर प्रदेश
एसटीएफ के इन अफसरों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार
1. बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ
2. दीपक कुमार, मुआ नापु, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ
3. संजय सिंह, मुआ नापु, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ
4. स्वर्गीय सुनील कुमार, निरीक्षक सपु, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ, मरणोपरांत
5. दीपक, मुआ नापु, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ
6. अक्षय परवीर कुमार त्यागी, उनि नापु, एसटीएफ फील्ड इकाई नोएडा
7. सुनील कुमार, मुआ नापु, एसटीएफ फील्ड इकाई नोएडा
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।