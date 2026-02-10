यूपी में बनेंगे 12 नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और रफ्तार को मिलेगी नई उड़ान
कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।वहीं, वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, वहीं, 3 निर्माणाधीन हैं।
कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। प्रदेश में वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, वहीं, 3 निर्माणाधीन हैं। 12 नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे की संख्या 22 हो जाएगी। प्रदेश में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं। इसमें 12 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय हैं।
8 एयरपोर्ट का निर्माणाधीन हैं। जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा शुरू होते ही यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत 56,662 एकड़ भूमि अर्जित की जाएगी।
विकास के पथ पर ऐसे बढ़ा उत्तर प्रदेश
|मद
|2016-17
|2024-25
|प्रति व्यक्ति आय
|61142 रुपये
|126,304 रुपये
|बजट का आकार
|3.47 लाख करोड़
|8.33 लाख करोड़
|पूंजीगत व्यय
|69.79 हजार करोड़
|147.72 हजार करोड़
|सार्वजनिक ऋण से जीडीपी
|29.3 प्रतिशत
|28.0 प्रतिशत
|कर राजस्व
|86,000 करोड़
|2.09 लाख करोड़
|कारखानों की संख्या
|14,169
|30,695
|निर्यात
|84,000 करोड़
|1.86 लाख करोड़
बीते आठ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था
13.30 लाख करोड़ (2016-17)
30 लाख करोड़ (2024-25)
36 लाख करोड़ की ओर अग्रसर (2025-27)
