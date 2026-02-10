Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News12 new expressways to be built in UP boosting connectivity and speed
यूपी में बनेंगे 12 नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और रफ्तार को मिलेगी नई उड़ान

संक्षेप:

कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए यूपी  सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।वहीं, वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, वहीं, 3 निर्माणाधीन हैं।

Feb 10, 2026 06:42 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। प्रदेश में वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, वहीं, 3 निर्माणाधीन हैं। 12 नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे की संख्या 22 हो जाएगी। प्रदेश में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं। इसमें 12 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय हैं।

8 एयरपोर्ट का निर्माणाधीन हैं। जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा शुरू होते ही यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत 56,662 एकड़ भूमि अर्जित की जाएगी।

विकास के पथ पर ऐसे बढ़ा उत्तर प्रदेश

मद 2016-172024-25
प्रति व्यक्ति आय61142 रुपये126,304 रुपये
बजट का आकार3.47 लाख करोड़8.33 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय69.79 हजार करोड़147.72 हजार करोड़
सार्वजनिक ऋण से जीडीपी29.3 प्रतिशत28.0 प्रतिशत
कर राजस्व86,000 करोड़2.09 लाख करोड़
कारखानों की संख्या14,16930,695
निर्यात84,000 करोड़1.86 लाख करोड़

बीते आठ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था

13.30 लाख करोड़ (2016-17)

30 लाख करोड़ (2024-25)

36 लाख करोड़ की ओर अग्रसर (2025-27)

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

