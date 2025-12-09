यूपी में 12 लाख प्रीपेड बिजली मीटर भी बदले जाएंगे, यूपीपीसीएल ने तय कर दी मियाद भी

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
1.2 million prepaid electricity meters will also be replaced in UP, with the UPPCL setting a deadline
संक्षेप:

यूपी में 12 लाख प्रीपेड बिजली मीटर भी बदले जाएंगे। प्रीपेड मीटर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदले जाएंगे। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने इन 12 लाख मीटरों को बदलने के लिए मार्च 2027 तक की मियाद रखी है।

Dec 09, 2025 10:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी मेंं लगे 12 लाख प्रीपेड मीटर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदले जाएंगे। यह बदलाव केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से होंगे। इनके लिए उपभोक्ताओं को कोई रकम नहीं खर्च करनी होगी। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने इन 12 लाख मीटरों को बदलने के लिए मार्च 2027 तक की मियाद रखी है।

भले ही मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर रकम नहीं देनी होगी, लेकिन इसकी लागत पहले तो पावर कॉरपोरेशन उठाएगा और बाद में इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से करवाए जाने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 2जी तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन तब भी पावर कॉरपोरेशन ने नहीं सुना। ये मीटर ईईएसएल ने लगाए थे। कंपनी को हर साल तकरीबन 137 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है और सात साल में यह रकम बढ़कर 959 करोड़ रुपये हो गई है। अब अगर पहले से काम कर रहे 12 लाख मीटरों को बदला जाएगा तो इसमें कम से कम 681 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है।

2जी मीटरों के जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई

अवधेश ने 2जी मीटर लगवाने के फैसले से जुड़े रहे जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तब ही 4जी नेटवर्क उपलब्ध था। ऐसे में 2जी नेटवर्क वाले मीटरों का इस्तेमाल ही गलत फैसला था। अभी भी मीटर 4जी तकनीक पर लग रहे हैं, जबकि 5जी तकनीक उपलब्ध हैं। वर्ष 2018 में ईईएसएल से 40 लाख प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला लिया गया था। तब के विरोध के बावजूद जब 2जी तकनीक पर मीटर लगाए जा रहे थे तो पावर कॉरपोरेशन ने ईईएसएल को 4जी तकनीक पर मीटर लगाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन कंपनी ने न तो मीटर बदले और न ही बाकी मीटर लगाए। अगस्त 2020 में जन्माष्टमी के दिन एकाएक प्रदेशभर के मीटर बंद होने लगे थे, तब तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मामले की जांच करवाई थी। रिपोर्ट आई, लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट दबा ली और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

