यूपी में 12 लाख प्रीपेड बिजली मीटर भी बदले जाएंगे, यूपीपीसीएल ने तय कर दी मियाद भी

संक्षेप: यूपी में 12 लाख प्रीपेड बिजली मीटर भी बदले जाएंगे। प्रीपेड मीटर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदले जाएंगे। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने इन 12 लाख मीटरों को बदलने के लिए मार्च 2027 तक की मियाद रखी है।

यूपी मेंं लगे 12 लाख प्रीपेड मीटर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदले जाएंगे। यह बदलाव केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से होंगे। इनके लिए उपभोक्ताओं को कोई रकम नहीं खर्च करनी होगी। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने इन 12 लाख मीटरों को बदलने के लिए मार्च 2027 तक की मियाद रखी है।

भले ही मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर रकम नहीं देनी होगी, लेकिन इसकी लागत पहले तो पावर कॉरपोरेशन उठाएगा और बाद में इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से करवाए जाने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 2जी तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन तब भी पावर कॉरपोरेशन ने नहीं सुना। ये मीटर ईईएसएल ने लगाए थे। कंपनी को हर साल तकरीबन 137 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है और सात साल में यह रकम बढ़कर 959 करोड़ रुपये हो गई है। अब अगर पहले से काम कर रहे 12 लाख मीटरों को बदला जाएगा तो इसमें कम से कम 681 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है।