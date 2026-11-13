यूपी में 12 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती, अंजनी सिंह गोरखपुर भेजे गए
यूपी में योगी सरकार ने शुक्रवार को 12 नए आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है। आईपीएस अफसरों को जिलों में भेजा गया है। आईपीएस अंजनी सिंह गोरखपुर भेजा गया है। इसके अलावा आदित्य आचार्य को वाराणसी कमिश्नरेट में नई तैनाती मिली है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को 12 नए आईपीएस अधिकारियों को जिलों में तैनाती दे दी है। योगी सरकार ने इन आईपीएस अफसरों को जिलों में भेजा है। 2025 बैच के अधिकारी अंजनी सिंह को गोरखपुर भेजा गया। आदित्य आचार्य को वाराणसी कमिश्नरेट में नई तैनाती मिली है। अक्षत मण्डिवाल को जौनपुर भेजा गया है। आर्येंद्र कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट, कशिश कालरा को कानपुर देहात, कुणाल यादव को सहारनपुर में तैनात किया गया है।
शासन ने इसी तरह 2024 बैच की कुमारी अर्पिता को हरदोई भेजा है। इसके साथ आईपीएस अफसर राजेंद्र विशअनोई को एटा में तैनात की दी गई है। 2024 बैच के ही आईपीएस अफसर , शिवांक चौधरी को लखनऊ कमिश्नरेट में नई तैनाती मिली है। वहीं आईपीएस, सृष्टि मिश्रा को मथुरा भेजा गया है। आईपीएस योगेंद्र मीणा को सीतापुर में तैनात किया गया है।
गुरुवार रात में भी दो आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला
इससे पहले योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात दो वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला किया। उत्तर प्रदेश के चर्चित और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी का बरेली से तबादला कर दिया गया है। योगी सरकार ने बरेली में डीआईजी पद पर रहे अजय साहनी अब इसी पद पर मुरादाबाद भेज दिया। मुरादाबाद में डीआईजी मुनिराज-जी को अजय साहनी की जगह बरेली भेजा गया है। यानी एक ही जोन में दोनों ही आईपीएस अधिकारियों की अदला बदली कर दी गई है। इस तबादले के पीछे चुनाव आयोग के निर्देश को कारण माना जा रहा है। आयोग ने एक ही जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों का तबादला करने का आदेश जारी किया था।उधर, योगी सरकार ने आगरा परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक कारागार पीएन पांडेय को आगरा परिक्षेत्र के अलावा कानपुर परिक्षेत्र का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। पीएन पांडेय आगरा परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक कारागार एक जुलाई 2024 से हैं।
कानपुर व गौतमबुद्धनगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त बदले थे
इससे पहले दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा को गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनाती दी गई। इसके अलावा डीआईजी पीटीएस जालौन के पद पर तैनात संतोष कुमार मिश्रा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें