यूपी में पंचायत राज विभाग में फेरबदल, 12 डीपीआरओ के तबादले
पंचायती राज विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए12 डीपीआरओ और एक अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रेया उपाध्याय को बलरामपुर से हरदोई, संतोष कुमार श्रीवास्तव को मिर्जापुर से फर्रुखाबाद भेजा गया है।
UP News: यूपी में पंचायती राज विभाग में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 12 जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) और एक अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रेया उपाध्याय को बलरामपुर से हरदोई, संतोष कुमार श्रीवास्तव को मिर्जापुर से फर्रुखाबाद, नीरज कुमार सिन्हा को चंदौली से अयोध्या और आलोक कुमार सिन्हा को उन्नाव से वाराणसी भेजा गया है।
इसके अलावा अविनाश कुमार का तबादला अयोध्या से चंदौली, आदर्श का वाराणसी से लखनऊ, पवन कुमार का आजमगढ़ से पंचायती राज निदेशालय और नीतेश भोंडले का बाराबंकी से पंचायती राज निदेशालय किया गया है। वहीं सुल्तानपुर के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार यादव को संत कबीर नगर स्थानांतरित किया गया है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें