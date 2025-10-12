मुंबई एयरपोर्ट पर साढ़े 12 करोड़ के सोने के साथ 12 गिरफ्तार, 2 हैंडलरों का गोरखपुर से कनेक्शन

मुंबई एयरपोर्ट पर 12.58 करोड़ रुपये कीमत का 10.488 किलो सोने के साथ 12 आरोपियों कको डीआरआई ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी दुबई से सिंगापुर, बैंकॉक और ढाका जाने वाले ट्रांजिट यात्री कैरियर के रूप में काम करते थे। वहीं, 2 हैंडलरों का कनेक्शन गोरखपुर से है।

मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़े जाने के बाद गोरखपुर तक खलबली मची है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई जोनल यूनिट के ऑपरेशन में पकड़े गए 12 आरोपियों में से दो हैंडलरों का कनेक्शन गोरखपुर से होने की चर्चा है। हिन्दी बाजार स्थित सराफा मंडी में रविवार को पूरे दिन इसे लेकर हलचल रही।

डीआरआई ने मुंबई में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 12.58 करोड़ रुपये कीमत का 10.488 किलोग्राम विदेशी मूल का 24 कैरेट सोना पकड़ा गया है। डीआरआई के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दुबई से सिंगापुर, बैंकॉक और ढाका जाने वाले ट्रांजिट यात्री कैरियर के रूप में काम करते थे। यात्री अंडे के आकार के मोम के कैप्सूल में शरीर के अंदर छिपाकर सोना लाते थे। इसमें दो हैंडलर पकड़े गए हैं। इनका कनेक्शन गोरखपुर के बड़हलगंज से बताया जा रहा है। ये सराफा मंडी के बड़े कारोबारी के लिए काम करते हैं।

कीमत बढ़ने के साथ सोने की तस्करी भी तेज हो गई है। म्यांमार और थाईलैंड से तस्करी का सोना बड़ी मात्रा में आ रहा है। बड़हलगंज के हजारों लोग नियमित तौर पर बैंकॉक से गोरखपुर की यात्रा करते हैं। इनमें से तमाम सोना तस्करी के हैंडलर के तौर पर काम करते हैं। ये हैंडलर कभी कोलकाता तो कभी लखनऊ एयरपोर्ट से सोना तस्करी करते हैं। मुंबई में हुई कार्रवाई को लेकर सराफा मंडी में चर्चाएं रहीं। सराफा कारोबारी एक-दूसरे से सूचना लेते रहे। व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हुआ। सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि कई लोग फोन कर पूछ रहे हैं। दो लोगों के पकड़े जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन उनके पास इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है।