छठ पर यूपी से 12 और स्पेशल ट्रेनों का संचालन, 19 गाड़ियों में कोच बढ़ाए गए

दिवाली के बाद अब रेलवे छठ पर लोगों को घर पहुंचाने और वापसी तैयारियों में जुट गया है। यूपी से विभिन्न स्टेशनों से 16 और स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। इसके साथ ही लखनऊ एसी स्पेशल समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाए जा रहे हैं।

छठ पर 16 और स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। रेल प्रबंधन की ओर से छठ पूजा में यात्रियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। जबकि 96 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें मंडल मुख्यालय से होकर गुजर रहीं है। लखनऊ एसी स्पेशल ट्रेन में अतिरिक्त कोच का ऐलान किया गया है। लखनऊ-नई दिल्ली एसी सुरफास्ट 12429 में 11 से 16 नवंबर तक और नई दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस यानी गाड़ी संख्या 12430 में 12 से 17 नवंबर तक एक अतिरिक्त एसी-थ्री स्लीपर कोच बढ़ाया गया है। जबकि, मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटरों खोले गए गए हैं। अतिरिक्त बुकिंग कर्मचारी की और सभी केंद्रों पर एटीवीएम मशीनों की व्यवस्था की गई है। स्टेशन परिसरों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं।

यात्रियों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित चढ़ने-उतरने हेतु प्लेटफॉर्म पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यात्रियों के विश्राम एवं सुविधा के लिए मुरादाबाद, बरेली, रोजा और आलमबाग स्टेशन पर एरिया रिजर्व किया गया है।

प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के अनुसार यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मंडल की ओर से 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं। मंडल में रेलवे की टीम हर मोर्चे पर अलर्ट है।

ट्रेन नंबर कहां से कहां तक दिनांक कोच संख्या 13009/10 योगनगरी ऋषिकेश-हावड़ा 22 नवंबर एक

14207/08 मां बेल्हादेवी प्रतापगढ़-दिल्ली 25 नवंबर एक

14205/06 अयोध्या कैंट-दिल्ली 27 नवंबर एक

22420/19 आनंद विहार-गाजीपुर कैंट 26 नवंबर एक

14235/36 वाराणसी- बरेली 25 नवंबर एक

14624/23 छेहत्रा-वाराणसी 25 नवंबर एक

22199/00 ग्वालियर-बलरामपुर 25 नवंबर दो-एक

14308/07 बरेली-प्रयागराज 30 नवंबर एक

20939/40 साबरमती-सुलतानपुर 25 नवंबर एक-एक

20963/64 साबरमती-वाराणसी 28 नवंबर एक-एक

15624/23 भगतकी कोठी- कामाख्या 01 दिसंबर एक

15622/21 आनंद विहार-कामाख्या 27 नवंबर एक

15656/55 श्रीमाता वैष्णोदेवी-कामाख्या 02 दिसंबर एक

12035/36 पूर्णागिरी जनशताब्दी-दिल्ली रोजाना चार-एक

04014/13 आनंद विहार-लखनऊ 13 नवंबर एक

04028/27 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर 13 नवंबर एक-एक

04209/10 वाराणसी-दिल्ली 13 नवंबर दो

04616/15 फिरोजपुर-पटना 10 नवंबर दो

04668/67 अमृतसर-बरौनी 15 नवंबर दो

नई स्पेशल ट्रेनों से कंट्रोल होगी छठ यात्रियों की भीड़ छठ पूजा पर छपरा (बिहार) से बिलासपुर और बरौनी (बिहार) से चंडीगढ़ तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे रेलयात्रियों की राह आसान हो जाएगी। नियमित गाड़ियों पर भी दबाव कम हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि 14 और 21 नवंबर को गाड़ी संख्या-08255 बिलासपुर से शाम 6 बजे प्रस्थान करके पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी होते हुए दूसरे दिन सुबह वाराणसी जंक्शन (कैंट) पहुंचेगी।

पांच मिनट के ठहराव के बाद जौनपुर जंक्शन, औड़िहार जंक्शन, गाजीपुर सिटी, बलिया होकर दोपहर 2:40 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 15 एवं 22 नवंबर को गाड़ी संख्या-08256 छपरा से शाम 5:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रात 10:30 बजे कैंट आएगी। यहां से बिलासपुर रवाना होगी। वहीं, 12 नवंबर को गाड़ी संख्या-04537 स्पेशल बरौनी से सुबह 6.30 बजे चलकर शाम 5:35 बजे कैंट स्टेशन पहुंचेगी।