11 साल के बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर किए कई वार, चीख पुकार पर दौड़े लोग, फिर..

यूपी के गोंडा जिले में 11 साल बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर कई वार किए। हमला से गंभीर रूप से घायल पिता को अनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाया।

यूपी के गोंडा जिले मे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना देहात कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है । बेसिया चैनग्राम पंचायत के भट्ठा गांव में एक 11 वर्षीय बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद खेत में सोए 45 वर्षीय पिता पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल पिता को अनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। , वहीं आरोपी बेटा वारदात के बाद से फरार है।

बताया जाता है कि बेसिया चैनग्राम पंचायत के भट्ठा गांव में सुबह दस बजे हुई इस घटना से गांव में अफरातफरी मच गई। गांव निवासी पिता बिशन लाल चौहान रविवार को अपने 14 वर्षीय बड़े बेटे को मजदूरी के लिए बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान छोटे बेटे ने जिद की कि उसे भी साथ ले जाया जाए। पिता के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद के बाद पिता खेत पर चले गए। आरोप है कि गुस्से में आग बबूला हुआ बेटा घर के अंदर रखा गड़ासा उठा लाया। इसके बाद खेत में सो रहे उसने पिता बिशन लाल के सिर और चेहरे पर 8 से 10 बार ताबड़तोड़ वार कर दिया । हमले के बाद बिशन लाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया।

चाची के साथ जम्मू जाने की जिद कर रहा था आरोपी आरोपी नाबालिग बेटा की बड़ी मां राजपति ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। बिशनलाल के दो बेटे है बड़ा बेटा अरविंद 14 साल का है। वारदात को अंजाम देने वाला बेटा 11 साल का है। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी देवरानी का परिवार जम्मू में रहकर मसाले बनाने और बेचने का काम करते हैं । वह गांव परिवार के साथ आई थी और रविवार को जम्मू वापस जा रही थे। इसी दौरान छोटे बेटे ने उनके साथ जाने की जिद कर ली। राजपति ने उसे समझाया कि बेटा तुम अभी छोटे हो बड़े होना तो चले जाना। लेकिन इससे गुस्साए बेटे ने घर में रखा गड़ासा उठा लिया। इसके बाद खेत में सो रहे पिता के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार कर घायल कर दिए।