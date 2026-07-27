11 साल के बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर किए कई वार, चीख पुकार पर दौड़े लोग, फिर..
यूपी के गोंडा जिले में 11 साल बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर कई वार किए। हमला से गंभीर रूप से घायल पिता को अनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाया।
यूपी के गोंडा जिले मे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना देहात कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है । बेसिया चैनग्राम पंचायत के भट्ठा गांव में एक 11 वर्षीय बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद खेत में सोए 45 वर्षीय पिता पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल पिता को अनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। , वहीं आरोपी बेटा वारदात के बाद से फरार है।
बताया जाता है कि बेसिया चैनग्राम पंचायत के भट्ठा गांव में सुबह दस बजे हुई इस घटना से गांव में अफरातफरी मच गई। गांव निवासी पिता बिशन लाल चौहान रविवार को अपने 14 वर्षीय बड़े बेटे को मजदूरी के लिए बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान छोटे बेटे ने जिद की कि उसे भी साथ ले जाया जाए। पिता के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद के बाद पिता खेत पर चले गए। आरोप है कि गुस्से में आग बबूला हुआ बेटा घर के अंदर रखा गड़ासा उठा लाया। इसके बाद खेत में सो रहे उसने पिता बिशन लाल के सिर और चेहरे पर 8 से 10 बार ताबड़तोड़ वार कर दिया । हमले के बाद बिशन लाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया।
चाची के साथ जम्मू जाने की जिद कर रहा था आरोपी
आरोपी नाबालिग बेटा की बड़ी मां राजपति ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। बिशनलाल के दो बेटे है बड़ा बेटा अरविंद 14 साल का है। वारदात को अंजाम देने वाला बेटा 11 साल का है। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी देवरानी का परिवार जम्मू में रहकर मसाले बनाने और बेचने का काम करते हैं । वह गांव परिवार के साथ आई थी और रविवार को जम्मू वापस जा रही थे। इसी दौरान छोटे बेटे ने उनके साथ जाने की जिद कर ली। राजपति ने उसे समझाया कि बेटा तुम अभी छोटे हो बड़े होना तो चले जाना। लेकिन इससे गुस्साए बेटे ने घर में रखा गड़ासा उठा लिया। इसके बाद खेत में सो रहे पिता के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार कर घायल कर दिए।
आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी
वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग बेटा मौके से फरार हो गया है। सूचना पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बड़े बेटे को मजदूरी पर भेजने को लेकर पिता-पुत्र में विवाद होना सामने आया है। इसी विवाद के बाद छोटे बेटे ने पिता पर गड़ासे से हमला कर दिया। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें