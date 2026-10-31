घर से खेलने निकले 11 साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला, रातभर नोचा, दर्दनाक मौत
सहारनपुर में पांचवी में पढ़ने वाले बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। घर से खेलने निकले बच्चे को कुत्ते ने रातभर नोचा। परिवार वाले बच्चे की तलाश करते रहे। सुबह बच्चे की कुत्ते से नुची हुई लाश मिली तो हड़कंप मच गया।
सहारनपुर/नागल, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी में आए दिन कुत्ते राहत चलते लोगों पर हमला कर देते हैं। कुत्ते अक्सर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। कुत्तों के हमले के चलते लोगों में दहशत फैली है। अभी हाल ही में अलग-अलग जिलों से कुत्तों के हमले के चलते लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। सहारनपुर में भी एक बच्चे की कुत्ते के हमले के चलते मौत हो गई।
नागल क्षेत्र के बेलड़ा जुनारदार गांव में आवारा कुत्तों ने हमला कर पांचवीं कक्षा के 11 वर्षीय बच्चे को मार डाला और उसके शरीर को रातभर बुरी तरह नोंचते रहे। बच्चे का खून से लथपथ शव शनिवार सुबह घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में मिला। कुत्तों ने उसकी कमर, गर्दन और जांघ को बुरी तरह नोंचा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव मिलने के बाद बच्चे के परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक व्याप्त है।
खेत में पड़ा मिला बच्चे का शव
बेलड़ा जुनारदार गांव निवासी रविंद्र कुमार का बेटा प्रियांशु गांव के स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ता था। शुक्रवार शाम वह खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजन और ग्रामीण रातभर आसपास के रास्तों और खेतों में उसे तलाशते रहे। सोशल मीडिया पर भी उसके लापता होने की जानकारी साझा की गई। शनिवार सुबह ग्रामीणों को घर से कुछ दूरी पर खेत में प्रियांशु का शव नजर आया। सूचना पर नागल पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नागल थाना प्रभारी राधेश्याम यादव ने बताया कि कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह नोंचा है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
दो दिन पहले दो बच्चों पर किया था खूंखार कुत्तों ने हमला
बेलड़ा जुनारदार गांव में दो दिन पहले खूंखार कुत्तों ने गांव के दो बच्चों आरव और सोनू पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। अब प्रियांशु की मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। लोगों का कहना है कि गांव और आसपास के खेतों में कुत्तों के झुंड घूमते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अब परिवार बच्चों को अकेले स्कूल भेजने या किसी काम से बाहर जाने देने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की है।
15 दिन पहले भी लापता हुआ था प्रियांशु, पुलिस ने परिजनों को सौंपा था
प्रियांशु 15 दिन पहले भी लापता हो गया था। पुलिस के अनुसार, उस समय रात करीब 11 बजे वह तल्हेड़ी बुजुर्ग क्षेत्र में घूमता मिला था। लोगों ने पुलिस चौकी को सूचना दी थी। इसके बाद नागल थाना पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, प्रियांशु को घूमने-फिरने का शौक था और मानसिक रूप से स्वस्थ था।
तीन भाइयों में सबसे बड़ा था प्रियांशु
बेलड़ा जुनारदार निवासी रविंद्र कुमार के तीन बेटों में प्रियांशु सबसे बड़ा था। वह गांव के स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ता था। बेटे की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में भी मातम है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।