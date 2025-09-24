11 वीं की छात्रा से रिश्ते के चाचा ने किया रेप, हालत बिगड़ी तो पर अस्पताल पहुंचाकर हुआ फरार

11वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा घर से साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी। छात्रा के परिवारीजनों का कहना है कि पड़ोस का ही रिश्ते में चाचा लगने वाला 19 साल का युवक रास्ते में बाइक से पहुंचा। उसने बहाना बनाकर छात्रा की साइकिल मंदिर पर रखवा दी। वह छात्रा को अपनी बाइक से एक सुनसान जगह पर ले गया।

उत्तर प्रदेश के बलिया के रतसर इलाके के एक गांव की रहने वाली छात्रा के साथ रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने सोमवार को दुष्कर्म किया। खून बहने की वजह से जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसे अस्पताल पहुंचाकर फरार हो गया। छात्रा को महिला अस्पताल और फिर आजमगढ़ पहुंचाया गया। इलाज के बाद मंगलवार को लौटी छात्रा और उसके परिवारीजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा सोमवार की सुबह करीब आठ बजे घर से साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी। छात्रा के परिवारीजनों का कहना है कि पड़ोस का ही रिश्ते में चाचा लगने वाला 19 साल का युवक रास्ते में बाइक से पहुंचा। उसने बहाना बनाकर छात्रा की साइकिल मंदिर पर रखवा दी। इसके बाद वह छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाकर पचखोरा की तरफ एक सुनसान जगह पर ले गया।

वहां उसने रिश्ते की मर्यादा को ताक पर रखते हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान छात्रा को रक्तस्राव होने लगा। रक्तस्राव की वजह से जब छात्रा की हालत बिगड़ गई तो आरोपी उसे लेकर स्थानीय सीएचसी पर पहुंचा और कुछ देर बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया।