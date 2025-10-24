Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News11th grade girl student committed suicide after her mother snatched her mobile phone
मां ने मोबाइल छीना तो 11 वीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी, डॉक्टरों ने अस्पताल में बुलाई पुलिस

मां ने मोबाइल छीना तो 11 वीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी, डॉक्टरों ने अस्पताल में बुलाई पुलिस

संक्षेप: राजलक्ष्मी को उसकी मां सुधा और मौसेरे भाई आशीष स्कूटी से लेकर सीएचसी पहुंचे थे। मां के अनुसार, सुबह वह, उनका बेटा और बहन का बेटा खेत पर गए थे। घर पर राजलक्ष्मी अकेली थी। बहन का बेटा पानी पीने घर गया, जहां उसने राजलक्ष्मी दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका देखा।

Fri, 24 Oct 2025 06:13 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

मां के मोबाइल छीनने से नाराज 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मां उसे लेकर गोला कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची तो चिकित्सकों ने 16 वर्षीय किशोरी को मृत घोषित कर दिया। किशोरी के गले पर फंदे का निशान देखकर चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां के मुताबिक, बेटी दुपट्टे का फंदा लगाकर लटक गई थी।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को गगहा थाना क्षेत्र के गरयाकोल गांव निवासी राजलक्ष्मी (16) को उसकी मां सुधा और मौसेरे भाई आशीष स्कूटी से लेकर सीएचसी पहुंचे थे। मां के अनुसार, सुबह मैं, छोटा बेटा मोहन और बहन का पुत्र खेत पर थे। घर पर राजलक्ष्मी अकेली थी। वह खेत पर आई और खाने में क्या बनेगा पूछकर लौट गई। कुछ देर बाद बहन का बेटा पानी पीने घर गया, जहां उसने राजलक्ष्मी दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका देखा।

ये भी पढ़ें:मेरी मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले, मैनेजर ने की खुदकुशी, प्रेम कहानी का दुखद अंत

राजलक्ष्मी की मां सुधा के अनुसार, बेटी उस वक्त जिंदा थी। बहन की सलाह पर उसे बेलघाट इलाज के लिए ले जा रही थीं, लेकिन गोला पहुंचते-पहुंचते हालत बिगड़ गई, तो सीएचसी ले आईं, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, राजलक्ष्मी के पिता दिल्ली में पेंट-पॉलिश का काम करते हैं।

मौसेरे भाई आशीष का कहना है कि मौसी ने सुबह उसका मोबाइल छीन लिया था, जिससे नाराज होकर राजलक्ष्मी फंदे से लटक गई। इस संबंध में थाना प्रभारी राहुल शुक्ल ने बताया कि, किशोरी को इलाज के लिए गोला सीएचसी लाया गया था। घटनास्थल गगहा थाना क्षेत्र में है। यदि परिजन तहरीर देंगे तो मुकदमा गगहा थाने में पंजीकृत किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के शहरों में अब हाउस टैक्स के साथ ही वसूले जाएंगे ये दो कर, जानें डिटेल

20 साल की लड़की ने खुद को लगाई फांसी

वहीं गोरखपुर के ही सहजनवा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में बुधवार रात एक 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान और ग्रामीणों के आग्रह पर पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार, स्व. भोला की तीन बेटियां और दो बेटे हैं। दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। पिता की मृत्यु के बाद मां एक निजी विद्यालय में झाड़ू-पोछा का काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रही है। बुधवार देर रात जब मां कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि उनकी 20 वर्षीय बेटी निशा का शव छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे झूल रहा था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवती के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |