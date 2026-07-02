लखनऊ में बैठकर विदेशियों से अरबों की साइबर ठगी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 119 लड़के-लड़कियां पकड़ाए

लखनऊ में बैठकर विदेशियों से अरबों की साइबरी ठगी कर चुके गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे इस जालसाजी के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 119 लड़के-लड़कियों को पकड़ा है।

लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। यहां पर बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे इस गिरोह के दो प्रोग्राम मैनेजर समेत 119 लड़के-लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा है। यह गिरोह अमेरिका, कनाडा समेत कई कई देशों के नागरिकों को झांसे में लेकर अरबों की ठगी कर चुका है। विभूतिखंड इलाके में स्थित समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर दो कार्यालयों (कॉल सेंटरों) से सवा साल से ठगी हो रही थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले यह लड़के-लड़कियां विदेशी नागरिको को डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेलिंग, ई-वॉलेट में समस्या होने पर मदद करने और खरीदारी का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। गिरोह के लोग मुख्य रूप से डॉलर ऐप और आईबीम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते थे। साइबर, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें अलग-अलग पूछताछ कर गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही हैं।

24 घंटे चलती रही कार्रवाई पुलिस ने मंगलवार देर रात गिरोह पर छापा मारा। दोनों कॉल सेंटर के गेट लॉक कर दिए। समिट बिल्डिंग के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद 24 घंटे यानी बुधवार शाम तक कार्रवाई चलती रही। इसके बाद ऑपरेशन मैनेजर अहमदाबाद निवासी ललित खैराजानी और उसके साथी विक्रम सिंह परमार समेत 119 लड़के-लड़कियों को पकड़ा गया।

एक कर्मचारी की डेढ़ लाख महीना तक कमाई साइबर कॉल सेंटर में 30 से 40 हजार महीना और उससे भी अधिक वेतन पर पढ़े लिखे युवाओं को रखा गया था। वेतन के अलावा अधिक लोगों को जाल में फंसाने वाले को काल सेंटर संचालक 10 फीसदी इंसेंटिव देते थे। इस तरह तेज कर्मचारी एक से डेढ़ लाख रुपये महीना तक कमा लेते थे। विदेशी नागरिकों को कैसे अंग्रेजी में बात करके जाल में फंसाना है? किस प्रश्न पर क्या उत्तर देना है इसकी पूरी ऑपरेशन मैनेजर स्क्रिप्ट तैयार करते थे। स्क्रिप्ट कर्मचारियों को रट्टा मरवा कर याद करवाई जाती थी। खुद टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा था।

ऑनलाइन डेटा जुटाकर ठगी पुलिस सूत्रों के मुताबिक काल सेंटर में आईबीम साफ्टवेयर का प्रयोग इंटरनेट कॉलिंग के लिए किया जाता था। इसके पहले वह विदेशियों का ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से डेटा जुटा लेते थे। डेस्क पर बैठे कर्मचारी विदेशी नागरिकों को फोन करते। उनसे कहते थे कि वह अमेजन कंपनी के कर्मचारी बोल रहे हैं। उत्तर मिलने पर बताते कि आपके अमेजन ई-वॉलेट में समस्या हो गई है। उसे ठीक करना होगा। आप किसी अन्य वॉलेट में रुपये ट्रांसफर करा लें। इस तरह जाल में फंसे लोगों को झांसे में लेते थे।

इसके बाद ओटीपी लेकर उसके खाते खाली कर देते थे। इसके अलावा गिरोह लोगों को एसएमएस भेजकर कहता था कि आपने खरीदारी की है। अब गिफ्ट के लिए इस टोल फ्री नंबर पर काल करिए। जाल में फंसा व्यक्ति जब फोन करता तो उससे रुपये ठग लेते थे।

कई देशों के फर्जी अरेस्ट वारंट बरामद गिरोह के लोग विदेशी को धमकाकर डिजिटल अरेस्ट भी करते थे। उसे अरेस्ट वारंट तक इमेल और साफ्टवेयर के माध्यम से भेजते थे। काल सेंटर से कई देशों के फर्जी अरेस्ट वारंट भी बरामद हुए हैं। जाल में फंसे लोगों को बदनामी का डर दिखाकर गिफ्ट कार्ड, डिजिटल कूपन और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से रकम हासिल करते थे।

शेयर में 10 गुना मुनाफे का झांसा देकर फंसाते थे गिरोह शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर भी लोगों को डॉलर ऐप के माध्यम से फंसाते थे। साफ्टवेयर के माध्यम से लोगों से ग्रुपों से जोड़ते थे। उनसे निवेश कराते थे। जाल में फंसे निवेशकों को साफ्टवेयर पर निवेश की राशि में तेजी से बढ़ोत्तरी दिखती थी। इस पर उन्हें विश्वास हो जाता था। वह और निवेश करते थे। फिर ब्लाक कर देते थे। निवेश की रकम की निकासी के लिए टैक्स के नाम पर भी रुपये ठग लेते थे। इसके बाद उन्हें ब्लाक कर लेते थे।

कई राज्यों के लड़के लड़कियां पकड़े गए पकड़े गए लोगों में गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम व अन्य राज्यों की 27 लड़कियां व 92 लड़के हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। इतना बड़ा कॉल सेंटर पकड़े जाने की सूचना पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार, डीआईजी साइबर क्राइम, पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉ. दीक्षा शर्मा, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव मौके पर पहुंचे। सेंटर से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, कालिंग डेटा, हजारों बैंकों की ई-वॉलेट डिटेल व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।