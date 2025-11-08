बिहार में मतदान के लिए जा रहे 115 यात्री लखनऊ में फंसे, बीच रास्ते में ड्राइवर फरार, बस सीज

Hindustan Hindi News
115 passengers going to vote in Bihar stranded Lucknow driver absconds midway bus seized
संक्षेप: परिवहन विभाग ने शनिवार सुबह आगरा एक्सप्रेस वे पर क्षमता से अधिक सवारियां और सामान (ओवरलोडिंग) ले जा रही एक निजी बस को सीज कर दिया। यात्रियों का कहना है कि वे मतदान के लिए बिहार जा रहे थे।

Sat, 8 Nov 2025 08:17 PMDinesh Rathour लखनऊ
राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग की कार्रवाई के कारण मेरठ से बिहार जा रहे 115 मजदूर सरोजनी नगर में फंस गए। विभाग ने शनिवार सुबह आगरा एक्सप्रेस वे पर क्षमता से अधिक सवारियां और सामान (ओवरलोडिंग) ले जा रही एक निजी बस को सीज कर दिया। यात्रियों का कहना है कि वे मतदान के लिए बिहार जा रहे थे। उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई। विभाग का कहना है कि रोडवेज की दो बसों की व्यवस्था की गई थी, पर उससे यात्री नहीं गए।

हापुड़ स्थित अमन ट्रैवल्स की बस मेरठ से किशनगंज (बिहार) जा रही थी। बस में पुरुष, महिलाएं और बच्चों सहित कुल 115 यात्री सवार थे। अंदर और बस के ऊपर सामान भी काफी लदा था। परिवहन विभाग की टीम ने जब बस की जांच की तो 54 सीटर बस में दोगुनी सवारी और बस के अंदर और ऊपर बुरी तरह से सामान लदा पाया। इस पर टीम ने बस को ओवरलोडिंग में सीज करते हुए सरोजनी नगर क्षेत्र के नादरगंज स्थित अमौसी रोडवेज वर्कशॉप में खड़ा करा दिया। बस का चालक संजय मौके से फरार हो गया और उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। यात्रियों से कंपनी ने प्रति व्यक्ति सामान सहित कुल किराया 1500 रुपये पहले ही वसूल लिया था।

रोडवेज की बस से जाने से मना कर दिया

ओवरलोडिंग में बस को सीज करने वाली पीटीओ आभा त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों के लिए तुरंत ही रोडवेज की दो बसों का इंतजाम कर दिया गया। लेकिन, यात्रियों ने उससे जाने से मना कर दिया। क्योंकि, यह बसें यूपी की सीमा तक ही जातीं। बताया कि बस में दोगुने यात्री भरे थे, आधे तो सीट से नीचे बैठे हुए थे।ट्रैवल्स के मालिक से बात की गई है, वह बसें भेज रहा है, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य तक रवाना किया जाएगा।

प्रति सवारी 1200 रुपये और सामान के 300 रुपये दिए

यात्रियों ने बताया कि उन्होंने प्रति सवारी 1200 और सामान के लिए 300 रुपये अतिरिक्त किराया दिया था। बावजूद इसके उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया गया। ये मजदूर मेरठ में काम करते हैं और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अपने घर लौट रहे थे। परेशान मजदूरों ने पहले नादरगंज पुलिस चौकी और आरटीओ कार्यालय का चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तब वे बदालीखेड़ा पुलिस बूथ पहुंचे, जहां उपनिरीक्षक अजय कुमार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब बस को सीज किया गया, तो परिवहन विभाग ने सवारियों की सुरक्षित यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
