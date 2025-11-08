बिहार में मतदान के लिए जा रहे 115 यात्री लखनऊ में फंसे, बीच रास्ते में ड्राइवर फरार, बस सीज

संक्षेप: परिवहन विभाग ने शनिवार सुबह आगरा एक्सप्रेस वे पर क्षमता से अधिक सवारियां और सामान (ओवरलोडिंग) ले जा रही एक निजी बस को सीज कर दिया। यात्रियों का कहना है कि वे मतदान के लिए बिहार जा रहे थे।

राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग की कार्रवाई के कारण मेरठ से बिहार जा रहे 115 मजदूर सरोजनी नगर में फंस गए। विभाग ने शनिवार सुबह आगरा एक्सप्रेस वे पर क्षमता से अधिक सवारियां और सामान (ओवरलोडिंग) ले जा रही एक निजी बस को सीज कर दिया। यात्रियों का कहना है कि वे मतदान के लिए बिहार जा रहे थे। उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई। विभाग का कहना है कि रोडवेज की दो बसों की व्यवस्था की गई थी, पर उससे यात्री नहीं गए।

हापुड़ स्थित अमन ट्रैवल्स की बस मेरठ से किशनगंज (बिहार) जा रही थी। बस में पुरुष, महिलाएं और बच्चों सहित कुल 115 यात्री सवार थे। अंदर और बस के ऊपर सामान भी काफी लदा था। परिवहन विभाग की टीम ने जब बस की जांच की तो 54 सीटर बस में दोगुनी सवारी और बस के अंदर और ऊपर बुरी तरह से सामान लदा पाया। इस पर टीम ने बस को ओवरलोडिंग में सीज करते हुए सरोजनी नगर क्षेत्र के नादरगंज स्थित अमौसी रोडवेज वर्कशॉप में खड़ा करा दिया। बस का चालक संजय मौके से फरार हो गया और उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। यात्रियों से कंपनी ने प्रति व्यक्ति सामान सहित कुल किराया 1500 रुपये पहले ही वसूल लिया था।

रोडवेज की बस से जाने से मना कर दिया ओवरलोडिंग में बस को सीज करने वाली पीटीओ आभा त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों के लिए तुरंत ही रोडवेज की दो बसों का इंतजाम कर दिया गया। लेकिन, यात्रियों ने उससे जाने से मना कर दिया। क्योंकि, यह बसें यूपी की सीमा तक ही जातीं। बताया कि बस में दोगुने यात्री भरे थे, आधे तो सीट से नीचे बैठे हुए थे।ट्रैवल्स के मालिक से बात की गई है, वह बसें भेज रहा है, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य तक रवाना किया जाएगा।