युवती के ऊपर टूटकर गिरा 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार, गुस्साई भीड़ ने जाम किया रास्ता

देवरिया में 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक युवती की मौत हो गई। हादसे में एक बछड़े की भी जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा किया। इसके बाद भीड़ ने अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया।

यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां भाटपाररानी थाना क्षेत्र के भिंडा मिश्र गांव में सोमवार की रात करीब 8 बजे 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से एक युवती की मौत हो गई। हादसे में एक बछड़े की भी जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा किया। इसके बाद भीड़ ने बेलपार बीआरडी मार्ग को अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाया।

भिंडा मिश्र गांव के रहने वाले भूपेश गुप्ता की 18 वर्षीय बेटी काजल गुप्ता सोमवार की रात अपने घर के सामने बंधे बछड़े को खोल रही थी। उसी दौरान ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का विद्युत तार अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गया। तेज करंट की चपेट में आने से काजल गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि बछड़े की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद कराने की मांग की, लेकिन आरोप है कि काफी देर तक बिजली नहीं काटी गई। किसी तरह ग्रामीणों और परिजनों ने साहस जुटाकर युवती को करंट की चपेट से बाहर निकाला और बाइक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत उधर, मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में मकान निर्माण करा रहे पूर्व सैनिक की हाईटेंशन लाइन करंट से मौत हो गई। पूर्व सैनिक निर्माणाधीन मकान के पिलर में सरिया काट रहा था। तभी सरिया ऊपर से गुजर रही लाइन में छू गई और करंट लग गया। आनन फानन में पूर्व सैनिक को इमरजेंसी लाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।