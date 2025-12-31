5 घंटे में पकड़ी 11 सौ करोड़ रुपए की हेराफेरी, यूपी के इस शहर में इनकम टैक्स ऐक्शन से हड़कंप

संक्षेप: पांच दिन में कानपुर के रजिस्ट्री विभाग में आयकर अधिकारियों की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जोन वन कार्यालय के सर्वे में 2500 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ था। उपनिबंधक द्वितीय कार्यालय का सर्वे सहायक निदेशक विमलेश राय की अगुवाई में मंगलवार दोपहर किया गया।

यूपी के कानपुर में रजिस्ट्री विभाग के जोन वन में शुक्रवार को हुए सर्वे के बाद आयकर विभाग ने मंगलवार को जोन टू कार्यालय में सर्वे किया। सिविल लाइंस स्थित दफ्तर में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पांच घंटे की जांच में करीब 1100 करोड़ रुपये की विसंगतियों के साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग को करीब 300 करोड़ के टैक्स का चूना लगा है। अधिकारियों को दस दिन में कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है।

पांच दिन में रजिस्ट्री विभाग में आयकर अधिकारियों की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जोन वन कार्यालय के सर्वे में 2500 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ था। आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) के निर्देश पर उपनिबंधक द्वितीय कार्यालय का सर्वे सहायक निदेशक विमलेश राय की अगुवाई में मंगलवार दोपहर किया गया। अचल संपत्ति की रजिस्ट्री की जांच छह सदस्यीय टीम ने शुरू की तो एक के बाद एक फर्वीवाड़े की परतें खुलने लगीं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2020 से 2025 तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री की जांच की। शाम पांच बजे तक चले सर्वे के बाद आयकर टीम का कहना है कि अब तक की छानबीन के अनुसार, 1100 करोड़ रुपये की विसंगतियां मिली हैं। संबंधित अधिकारियों को अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जोन वन की तरह यहां भी मनमर्जी का खेल आयकर सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े से जुड़ी कई बातें जोन वन की तर्ज पर मिली हैं। कई रजिस्ट्री में पैन नंबर मनमर्जी के लिखे मिले। यहां भी मन में जो भी नंबर आया उसे पैन नंबर बनाकर लिख दिया गया। मोबाइल नंबर भी गलत लिखे गए।

मन में जो आया, उसे बना दिया पैन नंबर कानपुर रजिस्ट्री विभाग के जोन वन में सर्वे के बाद आयकर विभाग ने सिविल लाइंस स्थित जोन टू दफ्तर में 1100 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी है। आयकर सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े से जुड़ी कई बातें जोन वन की तर्ज पर मिली हैं। कई रजिस्ट्री में पैन नंबर मनमर्जी के लिखे मिले। यहां भी मन में जो भी नंबर आया उसे पैन नंबर बनाकर लिख दिया गया। वहीं कई रजिस्ट्री में मोबाइल नंबर भी गलत लिखे गए। सर्वे अधिकारियों का कहना है कि आयकर विभाग को व्यापक स्तर पर चूना लगाने के इरादे से ऐसा लंबे समय से किया जा रहा है।

रजिस्ट्री विभाग की ओर से संपत्तियों की रजिस्ट्री का जो डाटा आयकर विभाग को भेजा गया है, वह वास्तविक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था। जांच के दौरान टीम ने डिजिटल और मैनुअल दोनों प्रकार के रिकॉर्ड, स्टांप शुल्क की गणना से संबंधित विवरण और डाटा ट्रांसफर प्रक्रिया की छानबीन की। आयकर अफसरों का कहना है कि कई रजिस्ट्री में पेन नंबर नहीं लगाया गया जबकि इनको फार्म 60 का लाभ जबरन दे दिया गया। अफसरों को शक है कि बेनामी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त भी फार्म 60 लगाकर की गई है।