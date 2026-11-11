50 लाख की फिरौती के लिए 11 साल के बच्चे की हत्या, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
मिर्जापुर में 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मिर्जापुर, संवाददाता। यूपी के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विंध्याचल क्षेत्र के सेमरी गांव से 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बुधवार भोर में लालगंज के कुशियारा जंगल में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। हिस्ट्रीशीटर की निशानदेही पर पुलिस ने छात्र का शव जंगल से बरामद किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। एसडीएम सदर महेंद्र सिंह और सीओ सिटी अमित कुमार के आश्वासन पर करीब छह घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। आरोपी हिस्ट्रीशीटर पिंटू के खिलाफ मिर्जापुर के लालगंज, विंध्याचल, प्रयागराज और रायबरेली में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मुठभेड़ में घायल पिंटू का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बाइक सिखाने के बहाने ले गया
सेमरी गांव के केशव बिंद की महाशक्ति इंटर कॉलेज के पास चाय की दुकान है। सोमवार शाम करीब चार बजे क्षेत्र के कामापुर गांव का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर पिंटू उर्फ शैलेंद्र दुकान पर आया और केशव के 11 साल के बेटे प्रिंस को बाइक सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। काफी देर तक प्रिंस के नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।
50 लाख की मांगी फिरौती
इसी बीच अपहर्ता पिंटू ने केशव को फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। केशव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अगले दिन पिंटू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं। बुधवार तड़के में सूचना मिली कि आरोपी कुशियारा जंगल के पास मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी की। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल पिंटू को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।
पिता की भूमि बेचना बेटे के लिए बना काल
केशव ने कुछ दिन पहले मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर स्थित अपनी दो बिस्वा जमीन करीब 60 लाख रुपये में बेची थी। अपहर्ता पिंटू को इसकी जानकारी हो गई थी। इसी रकम को हासिल करने के लिए उसने केशव के बेटे का अपहरण किया। इसके बाद 50 लाख रुपये फिरौती मांगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें