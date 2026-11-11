Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

50 लाख की फिरौती के लिए 11 साल के बच्चे की हत्या, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

मिर्जापुर में 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Police Encounter
यूपी पुलिस

मिर्जापुर, संवाददाता। यूपी के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विंध्याचल क्षेत्र के सेमरी गांव से 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बुधवार भोर में लालगंज के कुशियारा जंगल में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। हिस्ट्रीशीटर की निशानदेही पर पुलिस ने छात्र का शव जंगल से बरामद किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। एसडीएम सदर महेंद्र सिंह और सीओ सिटी अमित कुमार के आश्वासन पर करीब छह घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। आरोपी हिस्ट्रीशीटर पिंटू के खिलाफ मिर्जापुर के लालगंज, विंध्याचल, प्रयागराज और रायबरेली में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मुठभेड़ में घायल पिंटू का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बाइक सिखाने के बहाने ले गया

सेमरी गांव के केशव बिंद की महाशक्ति इंटर कॉलेज के पास चाय की दुकान है। सोमवार शाम करीब चार बजे क्षेत्र के कामापुर गांव का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर पिंटू उर्फ शैलेंद्र दुकान पर आया और केशव के 11 साल के बेटे प्रिंस को बाइक सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। काफी देर तक प्रिंस के नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।

ये भी पढ़ें:युवती ने पत्थर मारकर की प्रेमी की हत्या, लिव इन में रहते थे दोनों

50 लाख की मांगी फिरौती

इसी बीच अपहर्ता पिंटू ने केशव को फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। केशव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अगले दिन पिंटू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं। बुधवार तड़के में सूचना मिली कि आरोपी कुशियारा जंगल के पास मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी की। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल पिंटू को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

ये भी पढ़ें:8 साल की मासूम को अगवा कर हत्या, खाली प्लॉट में मिली लाश; रेप की आशंका

पिता की भूमि बेचना बेटे के लिए बना काल

केशव ने कुछ दिन पहले मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर स्थित अपनी दो बिस्वा जमीन करीब 60 लाख रुपये में बेची थी। अपहर्ता पिंटू को इसकी जानकारी हो गई थी। इसी रकम को हासिल करने के लिए उसने केशव के बेटे का अपहरण किया। इसके बाद 50 लाख रुपये फिरौती मांगी।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के पिता ने कहा- 'कल आना', अगले दिन बारात लेकर पहुंचा प्रेमी
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Mirzapur Mirzapur News Mirzapur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP News50 लाख की फिरौती के लिए किशोर की हत्या, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार