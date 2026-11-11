50 लाख की फिरौती के लिए 11 साल के बच्चे की हत्या, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

मिर्जापुर में 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मिर्जापुर, संवाददाता। यूपी के मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विंध्याचल क्षेत्र के सेमरी गांव से 2 दिन पहले अगवा 11 साल के छात्र प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्र को छोड़ने के लिए हिस्ट्रीशीटर अपहर्ता पिंटू ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बुधवार भोर में लालगंज के कुशियारा जंगल में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। हिस्ट्रीशीटर की निशानदेही पर पुलिस ने छात्र का शव जंगल से बरामद किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। एसडीएम सदर महेंद्र सिंह और सीओ सिटी अमित कुमार के आश्वासन पर करीब छह घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। आरोपी हिस्ट्रीशीटर पिंटू के खिलाफ मिर्जापुर के लालगंज, विंध्याचल, प्रयागराज और रायबरेली में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मुठभेड़ में घायल पिंटू का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बाइक सिखाने के बहाने ले गया सेमरी गांव के केशव बिंद की महाशक्ति इंटर कॉलेज के पास चाय की दुकान है। सोमवार शाम करीब चार बजे क्षेत्र के कामापुर गांव का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर पिंटू उर्फ शैलेंद्र दुकान पर आया और केशव के 11 साल के बेटे प्रिंस को बाइक सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। काफी देर तक प्रिंस के नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।

50 लाख की मांगी फिरौती इसी बीच अपहर्ता पिंटू ने केशव को फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। केशव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अगले दिन पिंटू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं। बुधवार तड़के में सूचना मिली कि आरोपी कुशियारा जंगल के पास मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी की। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल पिंटू को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।