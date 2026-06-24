Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, डैम से पानी छोड़े जाने पर टापू में फंसे 11 लोग, पुलिस ने किया रेस्क्यू

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

सोनभद्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रेणुका नदी के बीच बने टापू पर छह पर्यटकों समेत 11 लोग फंस गए। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लोगों की जान पर बन आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची डैम का पानी बंद कराकर रेस्क्यू अभियान चलाया।

सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, डैम से पानी छोड़े जाने पर टापू में फंसे 11 लोग, पुलिस ने किया रेस्क्यू

UP News: यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर रेणुका नदी के टापू पर छह पर्यटक समेत 11 लोग फंस गए। वहीं, इस घटना से हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डैम का पानी बंद कराकर टापू पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

तापीय परियोजना ओबरा के सेक्टर-3 स्थित रेणुका छठ घाट के पास सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। घाट के पास नदी दो धाराओं में बंटी है और बीच में एक टापू बन गया है। यहां अक्सर लोग घूमने जाते हैं। सोमवार को दिल्ली से रिश्तेदार के घर आए छह समेत 11 लोग सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए टापू पर गए थे। उसी समय ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर नदी में बने टापू के चारों ओर पानी का तेज बहाव हो गया और जलस्तर भी बढ़ गया। इससे सभी लोग टापू पर ही फंस गए। टापू पर फंसे लोगों की बचाव की गुहार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के दो लड़के मुनक नहर में डूबे, नहाते समय हादसा; तलाशी अभियान जारी

ओबरा थाना प्रभारी सदानंद राय और क्राइम इंस्पेक्टर शमशेर यादव ने बताया कि डैम का पानी बंद करवाकर नदी में बने टापू पर फंसे 15 वर्षीय आदित्य, 15 वर्षीय राहुल, 14 वर्षीय देव, 16 वर्षीय आलोक, दिल्ली से आए 42 वर्षीय नितिन, शामली, कुशल, माही, राशि और गरिमा सहित कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया कि नदी के बीच फंसे लोगों में ओबरा सेक्टर-10 के रहने वाले चार नाबालिग बच्चे और दिल्ली से आए उनके रिश्तेदार शामिल थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में नदी में डूबने से 5 की मौत, बांदा में 3 डूबे, कानपुर में गई 2 की जान

महराजगंज में नहर में डूबा किशोर

इससे पहले महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के जगदौर गांव का रहने वाले संतोष विश्वकर्मा का 11 वर्षीय बेटा रितेश रविवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे सेमरा ढाला राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने देवरिया शाखा नहर की पटरी पर भैंस चरा रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान पैर फिसलने से वह नहर के तेज बहाव में बह गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा।

रविवार से लगातार जारी तलाश अभियान के बीच मंगलवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे हरिहरपुर मोतीपुर नहर फाटक के पास ग्रामीणों ने एक शव को पानी में उतराते देखा। शव मिलने की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ व एसएसबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Sonbhadra News Sonbhadra Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।