सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, डैम से पानी छोड़े जाने पर टापू में फंसे 11 लोग, पुलिस ने किया रेस्क्यू

सोनभद्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रेणुका नदी के बीच बने टापू पर छह पर्यटकों समेत 11 लोग फंस गए। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लोगों की जान पर बन आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची डैम का पानी बंद कराकर रेस्क्यू अभियान चलाया।

UP News: यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर रेणुका नदी के टापू पर छह पर्यटक समेत 11 लोग फंस गए। वहीं, इस घटना से हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डैम का पानी बंद कराकर टापू पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

तापीय परियोजना ओबरा के सेक्टर-3 स्थित रेणुका छठ घाट के पास सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। घाट के पास नदी दो धाराओं में बंटी है और बीच में एक टापू बन गया है। यहां अक्सर लोग घूमने जाते हैं। सोमवार को दिल्ली से रिश्तेदार के घर आए छह समेत 11 लोग सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए टापू पर गए थे। उसी समय ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर नदी में बने टापू के चारों ओर पानी का तेज बहाव हो गया और जलस्तर भी बढ़ गया। इससे सभी लोग टापू पर ही फंस गए। टापू पर फंसे लोगों की बचाव की गुहार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

ओबरा थाना प्रभारी सदानंद राय और क्राइम इंस्पेक्टर शमशेर यादव ने बताया कि डैम का पानी बंद करवाकर नदी में बने टापू पर फंसे 15 वर्षीय आदित्य, 15 वर्षीय राहुल, 14 वर्षीय देव, 16 वर्षीय आलोक, दिल्ली से आए 42 वर्षीय नितिन, शामली, कुशल, माही, राशि और गरिमा सहित कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया कि नदी के बीच फंसे लोगों में ओबरा सेक्टर-10 के रहने वाले चार नाबालिग बच्चे और दिल्ली से आए उनके रिश्तेदार शामिल थे।

महराजगंज में नहर में डूबा किशोर इससे पहले महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के जगदौर गांव का रहने वाले संतोष विश्वकर्मा का 11 वर्षीय बेटा रितेश रविवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे सेमरा ढाला राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने देवरिया शाखा नहर की पटरी पर भैंस चरा रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान पैर फिसलने से वह नहर के तेज बहाव में बह गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा।