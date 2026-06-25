आजम के जौहर ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाएं गायब मिलीं, आयकर ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन
सपा नेता आजम खान पर आयकर विभाग ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम ने जौहर ट्रस्ट में जिन 11 संस्थाओं के दान देने की बात कही थी वह सभी संस्थाएं वास्तविक में हैं नहीं। आयकर ने जौहर ट्रस्ट का अब रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है।
Azam khan: सपा नेता और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां पर आयकर विभाग ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयकर विभाग पीसीआईटी सेंट्रल, लखनऊ ने उनके ट्रस्ट की छूट खत्म करने की चिट्ठी में कई दस्तावेज लगाए हैं। इनके मुताबिक ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाएं कहीं हैं ही नहीं। आयकर ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए ट्रस्ट का पंजीकरण (धारा 12 एबी) रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब इसे आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
ट्रस्ट के मुख्य व्यक्तियों जैसे मोहम्मद आजम खान, परवेज मियां और सीए दीपक गोयल के साथ-साथ ‘डमी ट्रस्टियों’ (जैसे चौधरी शहरयार सलीम और ज़ेड.आर. सिद्दीकी) के बयान साक्ष्य के रूप में शामिल हैं, जिनमें उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी न होने या दबाव में काम करने की बात स्वीकार की है। विभाग के मूल्यांकन अधिकारी (डीवीओ) की रिपोर्ट, जिसमें परिसर में बने 59 भवनों की निर्माण लागत 494.46 करोड़ आंकी गई है, जो ट्रस्ट की बैलेंस शीट से मेल नहीं खाती। असेसमेंट वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान बैंक जमा और घोषित आय के बीच 59.25 करोड़ का अंतर पाया गया है। विभाग ने उन 11 संस्थाओं की सूची दी है जो अस्तित्व में नहीं हैं लेकिन उनके नाम पर ट्रस्ट को दान दिखाया गया था।
भवनों के नक्शे भी नहीं थे स्वीकृत
जिला पंचायत और मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्टें भी इसमें शामिल हैं, जो दर्शाती हैं कि भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं थे और फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया था। ठेकेदारों (जैसे जौहर एसोसिएट्स और सीके एसोसिएट्स) द्वारा सरकारी योजनाओं का पैसा विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाने और धन के हेरफेर के प्रमाण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अंश, जिनमें आजम खान द्वारा पद के दुरुपयोग और ‘नेपोटिज्म’ (भाई-भतीजावाद) के माध्यम से सरकारी संपत्ति को अपने निजी ट्रस्ट के लाभ के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई है।
59 भवनों के निर्माण में बेहिसाब निवेश का संदेह
डीवीओ रिपोर्ट के अनुसार, परिसर में बने 59 भवनों के निर्माण की वास्तविक लागत ₹494.46 करोड़ आंकी गई है, जिसमें भारी बेहिसाब निवेश का संदेह है। आरोप है कि ठेकेदारों ने सरकारी योजनाओं (जैसे अशरा योजना) का पैसा विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया। साथ ही, कई दानदाता गैर-मौजूद या संदिग्ध पाए गए। ट्रस्ट ने मेडिकल कॉलेज और प्रशासनिक ब्लॉक को छोड़कर किसी अन्य भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया और न ही फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त की। वहीं यह भी उल्लेख है कि ट्रस्ट ने पुलिस द्वारा दस्तावेज जब्त किए जाने और अन्य तर्कों के आधार पर बचाव किया, लेकिन विभाग ने इसे ‘गैर-वास्तविक गतिविधियों’ का स्पष्ट मामला माना है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।