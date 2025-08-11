11 lakh reward for slapping Swami Prasad, 21 lakh for hitting him with a shoe स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम, जूता मारने पर 21 लाख देने का ऐलान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News11 lakh reward for slapping Swami Prasad, 21 lakh for hitting him with a shoe

स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम, जूता मारने पर 21 लाख देने का ऐलान

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रायबरेली के रोहित द्विवेदी को 11 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। उन्हें यह इनाम सवर्ण आर्मी की तरफ से दिया गया है। इनाम देने वाले आशीष तिवारी ने जूता मारने पर 21 लाख भी देने का ऐलान  किया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:15 PM
पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को सवर्ण आर्मी की ओर से 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। यही नहीं, रोहित को चेक सौंपने वाले सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जो भी जूता मारेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से चेक सौंपा है। रायबरेली में पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। इसी दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने सारस चौहारे पर स्वागत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया था। मौके पर ही दोनों को पकड़कर खूब पिटाई भी की थी। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। रक्षाबंधन वाले दिन ही दोनों की जेल से रिहाई हुई थी।

जेल से छूटने के बाद से रोहित द्विवेदी के घर कई संगठनों के लोगों का आना-जाना शुरू हो गया है। रविवार को सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें 11 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने की तारीफ की। आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, सनातन के खिलाफ बोलने वाले को जूता मारने पर 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया।

आशीष तिवारी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे आराध्य भोले बाबा और अन्य देवी देवताओं पर टिप्पणी करते रहते हैं। मेरे समाज के लड़के (रोहित) ने उन्हें उनकी औकात बताई है। इसके साथ ही धमकी देते हुए कहा कि समाज में जितने भी लोग सनातन और हिन्दुत्व का विरोध कर रहे हैं, वह लोग कान खोलकर सुन लें। यह मेरी खुली चुनौती है, जिस तरीके से समझोगे, उस तरह से समझाऊंगा। ज्यादा ज्ञान है तो शास्त्रार्थ कर लीजिए। कहा कि कौन सा धर्म सिखा रहा है कि दूसरे धर्म को गाली दीजिए। मेरे धर्म को गाली देंगे तो मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा।

