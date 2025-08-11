स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम, जूता मारने पर 21 लाख देने का ऐलान

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रायबरेली के रोहित द्विवेदी को 11 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। उन्हें यह इनाम सवर्ण आर्मी की तरफ से दिया गया है। इनाम देने वाले आशीष तिवारी ने जूता मारने पर 21 लाख भी देने का ऐलान किया है।

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को सवर्ण आर्मी की ओर से 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। यही नहीं, रोहित को चेक सौंपने वाले सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जो भी जूता मारेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से चेक सौंपा है। रायबरेली में पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। इसी दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने सारस चौहारे पर स्वागत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया था। मौके पर ही दोनों को पकड़कर खूब पिटाई भी की थी। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। रक्षाबंधन वाले दिन ही दोनों की जेल से रिहाई हुई थी।

जेल से छूटने के बाद से रोहित द्विवेदी के घर कई संगठनों के लोगों का आना-जाना शुरू हो गया है। रविवार को सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें 11 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने की तारीफ की। आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, सनातन के खिलाफ बोलने वाले को जूता मारने पर 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया।