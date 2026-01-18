स्कूल जा रही 10 साली की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: मेरठ जिले में स्कूल जा रही 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

यूपी के मेरठ जिले में स्कूल जा रही 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार सुबह साढ़े दस बजे यहां 52 फुटा रोड की है, जब स्कूल जा रही तीसरी कक्षा की छात्रा को कार सवार आरोपी ने अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और करीब दो घंटे बाद उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची जब निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंची तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस टीमें गठित की गईं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर घटना में प्रयुक्त कार की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद सरधना थाना क्षेत्र के भामौरी गांव निवासी फूल कुमार को गिरफ्तार किया गया। सिंह के मुताबिक, आरोपी वर्तमान में टीपीनगर के गोपाल विहार में रह रहा था और दिल्ली में डीटीसी बस चालक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का अपराध स्वीकार किया।