Hindi NewsUP News10-year-old girl was kidnapped while on her way school and an attempt was made to rape her accused has been arrested
स्कूल जा रही 10 साली की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

मेरठ जिले में स्कूल जा रही 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

Jan 18, 2026 04:57 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
यूपी के मेरठ जिले में स्कूल जा रही 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार सुबह साढ़े दस बजे यहां 52 फुटा रोड की है, जब स्कूल जा रही तीसरी कक्षा की छात्रा को कार सवार आरोपी ने अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और करीब दो घंटे बाद उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची जब निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंची तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस टीमें गठित की गईं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर घटना में प्रयुक्त कार की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद सरधना थाना क्षेत्र के भामौरी गांव निवासी फूल कुमार को गिरफ्तार किया गया। सिंह के मुताबिक, आरोपी वर्तमान में टीपीनगर के गोपाल विहार में रह रहा था और दिल्ली में डीटीसी बस चालक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का अपराध स्वीकार किया।

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें स्थिति सामान्य बताई गई है। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता का सात वर्ष पूर्व निधन हो चुका है और उसकी मां मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Meerut News UP Police Up Latest News
