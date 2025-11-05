10 साल की बच्ची के साथ बुआ के देवर ने किया रेप, यूपी में शर्मनाक घटना

संक्षेप: यूपी के कानपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। रिश्तेदार के यहां रह रही 10 साल की बच्ची के साथ बुआ के देवर ने दुष्कर्म किया। बच्ची की मां को इसका पता लगा तो आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है

यूपी के मेरठ के खरखौदा क्षेत्र के एक गांव में शर्मनाक घटना सामने आई है। अपने रिश्तेदार के यहां रह रही 10 साल की बच्ची के साथ बुआ के देवर ने दुष्कर्म किया। बच्ची की मां को इसका पता लगा तो आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची का रात में ही मेडिकल कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना जानी क्षेत्र के एक गांव निवासी दंपति के चार बच्चे हैं। युवक की बुआ खरखौदा क्षेत्र में रहती है। युवक की बुआ को बच्चे नहीं हैं तो इसलिए युवक की बेटी और एक बेटे को उसने अपने पास रखा हुआ है। बुधवार को मां अपने बच्चों से मिलने के लिए खरखौदा आई थी।

इसी दौरान बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके साथ रिश्तेदार ने गलत हरकत की है। बच्ची से पूरी बात पूछी गई तो रेप की पुष्टि हो गई। इसके बाद महिला ने हंगामा कर दिया और पुलिस को सूचना दी। यूपी 112 की गाड़ी पहुंच गई और आरोपी रिश्तेदार को बच्ची की निशानदेही पर दबोच लिया गया। सभी को थाने लाया गया और महिला ने आरोपी रिश्तेदार पर बेटी से रेप का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद बच्ची को देरशाम मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

बच्ची ने बताया, लगातार कर रहा था गंदी हरकत बच्ची से पुलिस और उसकी मां ने पूछताछ की। पता चला कि बुआ का देवर इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दे रहा था। आरोपी पिछले कुछ दिनों से बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। फिलहाल बच्ची और उसके भाई को मां-पिता के सुपुर्द कराया गया है। इस मामले में फिलहाल बच्ची की काउंसिलिंग के लिए संपर्क किया जा रहा है।

कहना इनका... इंस्पेक्टर का कहना है कि महिला की तहरीर पर बच्ची से रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है और कार्रवाई कराई जाएगी।