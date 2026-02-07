Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News10-year-old boy was murdered after being sexually assaulted private parts were mutilated his body was dumped In Banda
10 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या हत्या, प्राइवेट पार्ट उखाड़कर सरसों के खेत में शव फेंका

10 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या हत्या, प्राइवेट पार्ट उखाड़कर सरसों के खेत में शव फेंका

संक्षेप:

बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है।

Feb 07, 2026 08:50 pm ISTDinesh Rathour बबेरू (बांदा)
यूपी के बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है। शव देखते ही घरवालों में कोहराम मच गया। शव करीब 48 घंटे पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बच्चे ने 2500 रुपये और गेहूं चुराया था। इसपर उसकी मां ने डांटा था। इसी बात पर वह भाग गया था।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला की तहरीर पर पुलिस ने छह फरवरी को उसके दस वर्षीय बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि उसका बेटा दो फरवरी से गायब है। शनिवार सुबह गांव की महिलाएं खेत पर गईं तो उन्हें शव पड़ा दिखा। मुंह में सरसों के पत्ते रखे हुए थे। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की बड़ी बहन का आरोप है कि उसके भाई के साथ कुकर्म किया गया है। उसका प्राइवेट पार्ट उखाड़ कर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया। उसने कहा कि भाई को जहर खिलाने से उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया। सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि मामले के खुलासे को लेकर तीन टीमों का गठन किया गया है। शव करीब 48 घंटे पुराना है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Banda News Up Murder UP Police अन्य..
