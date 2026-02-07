10 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या हत्या, प्राइवेट पार्ट उखाड़कर सरसों के खेत में शव फेंका

संक्षेप: बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है।

यूपी के बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है। शव देखते ही घरवालों में कोहराम मच गया। शव करीब 48 घंटे पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बच्चे ने 2500 रुपये और गेहूं चुराया था। इसपर उसकी मां ने डांटा था। इसी बात पर वह भाग गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला की तहरीर पर पुलिस ने छह फरवरी को उसके दस वर्षीय बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि उसका बेटा दो फरवरी से गायब है। शनिवार सुबह गांव की महिलाएं खेत पर गईं तो उन्हें शव पड़ा दिखा। मुंह में सरसों के पत्ते रखे हुए थे। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।