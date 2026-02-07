10 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या हत्या, प्राइवेट पार्ट उखाड़कर सरसों के खेत में शव फेंका
बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है।
यूपी के बांदा जिले के एक गांव में शनिवार को चार दिन से लापता एक 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई से कुकर्म कर प्राइवेट पार्ट उखाड़ने के बाद उसकी हत्या की गई है। शव देखते ही घरवालों में कोहराम मच गया। शव करीब 48 घंटे पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बच्चे ने 2500 रुपये और गेहूं चुराया था। इसपर उसकी मां ने डांटा था। इसी बात पर वह भाग गया था।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला की तहरीर पर पुलिस ने छह फरवरी को उसके दस वर्षीय बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि उसका बेटा दो फरवरी से गायब है। शनिवार सुबह गांव की महिलाएं खेत पर गईं तो उन्हें शव पड़ा दिखा। मुंह में सरसों के पत्ते रखे हुए थे। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की बड़ी बहन का आरोप है कि उसके भाई के साथ कुकर्म किया गया है। उसका प्राइवेट पार्ट उखाड़ कर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया। उसने कहा कि भाई को जहर खिलाने से उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया। सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि मामले के खुलासे को लेकर तीन टीमों का गठन किया गया है। शव करीब 48 घंटे पुराना है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें